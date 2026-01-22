दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने तेलुगू राज्यों के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. 23 जनवरी से तिरुवनंतपुरम (केरल) से चार्लापल्ली (तेलंगाना) के बीच नई 'अमृत भारत एक्सप्रेस' शुरू की जा रही है. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु होते हुए दक्षिण भारत को जोड़ने वाली इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य सामान्य और मध्यम वर्ग के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है. रेलवे के इस कदम से दोनों राज्यों के बीच आवागमन सुविधाओं में काफी इजाफा होने की उम्मीद है.

'नई ट्रेन अमृत भारत सीरीज का हिस्सा है'

यह नई ट्रेन 'अमृत भारत' सीरीज का हिस्सा है, जिसे केंद्र सरकार देशभर में आम जनता की सुविधा के लिए शुरू कर रही है. यह ट्रेन हर हफ्ते चलेगी और अपने रूट में कई महत्वपूर्ण शहरों को कवर करेगी. सूत्रों के अनुसार, यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम से शुरू होकर एर्नाकुलम, पालक्काड़, कोट्टायम, कोल्लम, काटपाडी और सेलम होते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेगी. आंध्र प्रदेश में इसके प्रमुख स्टॉप रेणिगुंटा, नेल्लोर, ओंगोल, बापटला, तेनाली, गुंटूर और सत्तेनापल्ली हैं. इसके बाद यह मिर्यालगुडा और नल्लगोंडा होते हुए चार्लापल्ली स्टेशन पर अपनी सवारी समाप्त करेगी.

क्या है ट्रेन की खासियतें?

इस ट्रेन की सबसे खास बात इसकी तकनीक और कोच का मिश्रण है। अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को झटके मुक्त सफर का अनुभव मिलेगा, क्योंकि इसमें 'पुश-पुल' तकनीक का उपयोग किया गया है. इसका मतलब है कि ट्रेन के आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन लगा होगा, जिससे न केवल रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि यात्रा बेहद आरामदायक होगी. ट्रेन में 12 स्लीपर कोच, 11 जनरल कोच, दो सेकंड क्लास सीटिंग कोच और एक पैंट्री कार शामिल हैं. यह व्यवस्था दर्शाती है कि यह ट्रेन खासतौर पर उन यात्रियों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है जो लंबी दूरी तय करते हैं और उनकी जेब पर ज्यादा भार न पड़े.

अमृत भारत एक्सप्रेस' तेलुगू राज्यों के लिए एक बड़ी उपलब्धि

कुल मिलाकर, यह 'अमृत भारत एक्सप्रेस' तेलुगू राज्यों के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी. 23 जनवरी को तिरुवनंतपुरम से सुबह 10:45 बजे चलकर अगले दिन शाम 4:30 बजे चार्लापल्ली पहुंचने वाली इस ट्रेन का शेड्यूल जल्द ही रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा. यह कदम आम जनता की यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने की दिशा में रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.