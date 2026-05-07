भारत में बुज़ुर्गों की सुरक्षा को लेकर गंभीर संकट उभर रहा है. NCRB 2024 के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के खिलाफ अपराधों में 16.9% की बढ़ोतरी हुई है, जो कुल 32,602 मामलों तक पहुंच गई. इस बढ़ती हिंसा के बीच सबसे चिंताजनक पहलू है—हत्या के 1,229 मामले, जो कुल अपराधों का 3.8% हैं. यह संकेत देता है कि समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग के खिलाफ हिंसा अब एक संरचनात्मक समस्या बनती जा रही है.

राष्ट्रीय तस्वीर: बढ़ती उम्र, बढ़ता खतरा

बुज़ुर्गों के खिलाफ अपराधों में चोरी और धोखाधड़ी जैसे मामले भले अधिक हों, लेकिन हत्या जैसे जघन्य अपराधों की संख्या सामाजिक सुरक्षा तंत्र की विफलता को उजागर करती है. ये घटनाएं केवल आपराधिक नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक टूटन का भी संकेत देती हैं—जहां बुज़ुर्ग अक्सर अकेले, निर्भर और असुरक्षित रह जाते हैं.

टॉप 10 राज्य: कहां सबसे ज्यादा बुज़ुर्गों की हत्या

राज्यवार विश्लेषण से साफ है कि हिंसा का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण और पश्चिम भारत में केंद्रित है:

कर्नाटक – 167 केस (279 पीड़ित)

बिहार – 92 केस (94 पीड़ित)

महाराष्ट्र – 80 केस (82 पीड़ित)

मध्य प्रदेश – 47 केस (47 पीड़ित)

तमिलनाडु – 38 केस (42 पीड़ित)

केरल – 35 केस (37 पीड़ित)

आंध्र प्रदेश – 29 केस (29 पीड़ित)

पश्चिम बंगाल – 24 केस (24 पीड़ित)

छत्तीसगढ़ – 20 केस (20 पीड़ित)

तेलंगाना – 18 केस (18 पीड़ित)

कर्नाटक सबसे बड़ा ‘आउटलायर’ बनकर सामने आता है, जहां 279 पीड़ित दर्ज किए गए—जो दूसरे नंबर के राज्य बिहार से लगभग तीन गुना ज्यादा हैं. यह इशारा करता है कि यहां एक से अधिक पीड़ित वाले मामले या क्षेत्रीय जोखिम कारक ज्यादा प्रभावी हैं.

टॉप शहर: बेंगलुरु-चेन्नई आगे

महानगरों में कुल मिलाकर 60 बुज़ुर्ग हत्या के शिकार हुए, लेकिन कुछ शहर स्पष्ट रूप से उभरते हैं:

बेंगलुरु – 6 पीड़ित

चेन्नई – 5 पीड़ित

दिल्ली – 3 पीड़ित

मुंबई – 1

नागपुर – 1

अहमदाबाद – 1

कोच्चि – 1

दिलचस्प यह है कि पटना, सूरत, पुणे, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में इस श्रेणी में एक भी हत्या दर्ज नहीं हुई, जो क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है. दक्षिण भारत के शहर, खासकर बेंगलुरु और चेन्नई, इस ट्रेंड में आगे हैं.

कौन हैं आरोपी?

आंकड़े बताते हैं कि इन हत्याओं में आरोपियों का प्रोफाइल भारी तौर पर पुरुष-प्रधान है. देशभर में 2,217 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2,068 पुरुष और 149 महिलाएं शामिल हैं. यह लैंगिक असंतुलन हिंसक अपराधों के व्यापक पैटर्न से मेल खाता है.

ये भी पढ़ें- 'फर्जी केस' का बड़ा सच: NCRB 2024 में खुलासा- रेप के 3,776, किडनैपिंग के 15,073 मामले निकले झूठे

जांच और न्याय: राज्यों में फर्क

बुज़ुर्गों के खिलाफ अपराधों में सिर्फ घटनाएं ही नहीं, बल्कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता भी राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से अलग दिखती है. NCRB 2024 के आंकड़े बताते हैं कि पुलिस कार्रवाई और चार्जशीट दाखिल करने की गति हर राज्य में समान नहीं है, जिसका सीधा असर न्याय मिलने की समयसीमा और प्रभावशीलता पर पड़ता है.

उदाहरण के तौर पर, कर्नाटक में चार्जशीटिंग रेट 78.6% दर्ज किया गया, जबकि बिहार में यह 80.5% है. यह अंतर भले छोटा दिखे, लेकिन बड़े पैमाने पर मामलों में यह जांच की दक्षता और संस्थागत क्षमता को दर्शाता है.

यह स्थिति एक अहम सवाल खड़ा करती है—क्या सभी राज्यों में पीड़ितों को समान न्याय मिल रहा है? आंकड़े संकेत देते हैं कि अपराध के बाद की प्रतिक्रिया भी असमान है, जिससे न्याय की गति और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती हैं.

ये भी पढ़ें- NCRB रिपोर्ट 2024 का अलार्म- युवाओं पर सबसे ज्यादा वार, यूपी-बिहार टॉप, दिल्ली सबसे खतरनाक शहर

गहरी वजहें: बदलता समाज, बढ़ती असुरक्षा

तेजी से शहरीकरण, बदलते पारिवारिक ढांचे और बढ़ते सामाजिक अलगाव ने बुज़ुर्गों की असुरक्षा को गहरा किया है. जहां कभी संयुक्त परिवार सुरक्षा कवच थे, वहीं अब नयूक्लीयर फैमिली और अकेले रहने की प्रवृत्ति उन्हें आसान निशाना बना रही है. NCRB 2024 के आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि बुज़ुर्गों के खिलाफ बढ़ती हत्याएं महज़ अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक विफलता का आईना हैं. जब सबसे अनुभवी और निर्भर वर्ग ही सुरक्षित नहीं, तो यह सवाल कानून-व्यवस्था से आगे बढ़कर परिवार, समाज और राज्य—तीनों की सामूहिक जिम्मेदारी पर खड़ा होता है.