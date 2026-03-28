Tamil Nadu: मंदिर जा रही 10 साल की बच्ची की जनरेटर में बाल फंसने से मौत, उखड़ गई सिर की खाल

Thanjavur News: तमिलनाडु के तंजौर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. तिरुवैयारू के पास एक मंदिर उत्सव के दौरान 10 साल की छात्रा की जान चली गई. बताया जा रहा है कि वह फूल चढ़ाने के कार्यक्रम के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया.

मृत बच्ची की पहचान रक्षिता के रूप में हुई है, जो 5वीं कक्षा की छात्रा थी. वह अपने गांव कंदियूर से अन्य लोगों के साथ एक मालवाहक ऑटो में बैठकर मंदिर जा रही थी. इसी दौरान वह ऑटो में चल रहे जनरेटर इंजन के पास बैठी हुई थी, जहां से यह दर्दनाक घटना हुई.

कैसे हुआ हादसा?

रास्ते में अचानक रक्षिता के बाल जनरेटर के इंजन में फंस गए. इससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही बुरी तरह घायल हो गई. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक हालत काफी बिगड़ चुकी थी.

हादसे के बाद बच्ची को तुरंत तिरुवैयारू के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तंजौर के बड़े अस्पताल रेफर कर दिया.

बच्ची ने अस्पताल में तोड़ा दम

तंजौर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि बच्ची की मौत हो चुकी है. इस खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक का माहौल बन गया.

डॉक्टरों के अनुसार, सिर में गहरी चोट और ज्यादा खून बहने के कारण बच्ची को बचाया नहीं जा सका. यह हादसा कुछ ही मिनटों में इतना बड़ा बन गया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना के बाद बच्ची के पिता ने नदुकावेरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लापरवाही कहां हुई. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह खुले में चल रहे जनरेटर के पास बच्चों को बैठाना बेहद खतरनाक है.