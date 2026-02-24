हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजिहादियों को अब जहन्नुम पहुंचाएंगे 'स्नो लेपर्ड', पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में तैनाती, क्यों उठाना पड़ा ये कदम

जिहादियों को अब जहन्नुम पहुंचाएंगे 'स्नो लेपर्ड', पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में तैनाती, क्यों उठाना पड़ा ये कदम

घाटी में आतंकवादियों की बदली रणनीति को देखते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने “स्नो लेपर्ड्स” नाम के जवानों की एक स्पेशल टीम बनाई है, जो ऊंचाई पर लड़ाई में माहिर है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की बदली रणनीति का मुकाबला करने के लिए पुलिस ने एंटी-टेरर ऑपरेशन का तरीका बदल दिया है. जहां पहले सक्रिये आतंकी शहरों, कस्बों और गांवों में रहकर सुरक्षा बलों पर हमले करते थे. वहीं अब कश्मीर घाटी और जम्मू के इलाकों में आतंकी पहाड़ी और बर्फीले इलाकों से सुरक्षा बलों पर हमले करके भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. 

पिछले तीन सालों में इसी तरह के हमले कुलगाम, बारामुला, शोपियां, अनंतनाग, डोडा, भद्रवाह, किस्तवाड़, रियासी और कठुआ और राजौरी में सामने आए. जंगलों और ऊंचाई वाले इलाकों में छुपे आतंकियों के हमले में सुरक्षा बलों को काफ़ी नुक़सान उठाना पड़ा है लेकिन अब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने “स्नो लेपर्ड्स” नाम के जवानों की एक स्पेशल टीम बनाई है, जो ऊंचाई पर लड़ाई में माहिर हैं और जिन्हें भारतीय सेना की एलीट पैरा कमांडो यूनिट्स की तरह ही ट्रेनिंग दी गई है और चुना गया है.

एक टीम गुलमर्ग सेक्टर में तैनात 
इस यूनिट की पहली झलक तब मिली है जब ऐसी ही एक टीम को गुलमर्ग सेक्टर में तैनात किया गया है, जहां खेलो विंटर इंडिया गेम्स चल रहे हैं. गुलमर्ग लाइन ऑफ़ कंट्रोल के पास है और यहां 2024 में सेना की एक गाड़ी पर हमला हुआ था. इस यूनिट के जवान की वर्दी भी अलग है और हथियार भी आधुनिक हैं साथ ही आतंक विरोधी ऑपरेशन के लिए इनके लिए ट्रेनिंग भी अलग है. 

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि "स्नो लेपर्ड" यूनिट में शुरू में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप के जवान शामिल थे, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस की एलीट एंटी-टेरर यूनिट है लेकिन अब पुलिस के 1.25 लाख जवानों में से इस एलीट एंटी-टेरर फोर्स के लिए J&K पुलिस के जवानों को चुना जा रहा है, लेकिन बहुत सख्त फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड बनाए रखे जाएंगे. एक बार जब फोर्स तय संख्या तक पहुंच जाएगी तो उन्हें जहां भी ज़रूरत होगी. ऊंचे इलाकों और जंगल वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा.

कितनी टफ है ट्रेनिंग
"स्नो लेपर्ड" यूनिट के लिए सेलेक्शन प्रोसेस एलीट PARA फोर्स या NSG यूनिट जैसा ही है. जवानों को हाइट, वेट, लेग और वेस्ट रेश्यो जैसी सख्त फिजिकल ज़रूरतों को पूरा करना होगा और मेंटल प्रोफाइल मजबूत होना होगा क्योंकि उनसे J&K के ऊंचे इलाकों में जंगल, जंगल और बर्फीले इलाकों जैसे मुश्किल इलाकों में अकेले काम करने की उम्मीद की जाएगी.

अधिकारियों ने क्या बताया
एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "पहली यूनिट कुछ महीनों से ट्रेनिंग ले रही है. उन्हें खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में काम करने और वहां छिपे आतंकवादियों से निपटने के लिए ट्रेन किया गया है." 2021 से मिलिटेंट्स ने कश्मीर और जम्मू इलाके के कुछ हिस्सों में घने जंगलों में भी पनाह ली है और सिक्योरिटी फोर्सेज़ और आम लोगों पर हमले करने के बाद वे ज़्यादातर घने जंगलों में छिप जाते हैं. कश्मीर इलाके में भी मिलिटेंट्स ज़्यादातर घने जंगलों में छिपते हैं क्योंकि पिछले साल पहलगाम हमले के बाद जिसमें 26 लोग मारे गए थे, हमलावर जंगलों में तब तक छिपे रहे जब तक कि उन्हें एंटी-मिलिटेंसी ऑपरेशन्स में स्पेशल फोर्सेज़ यूनिट्स ने खत्म नहीं कर दिया.

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि जंगल में काम करने की ट्रेनिंग वाले पुलिसवालों की एक स्पेशल टीम की ज़रूरत हाल के सालों में मिलिटेंट्स की स्ट्रैटेजी में बदलाव के बाद आई है खासकर जंगल वॉरफेयर की तरफ झुकाव के साथ. इस स्पेशल यूनिट को घाटी के अलग-अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा, जहां भी हमें टेररिस्ट की मौजूदगी के बारे में इनपुट्स मिलेंगे, खासकर ऊंचे इलाकों में.  

Published at : 24 Feb 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Jammu And Kashmir. TERRORIST POLICE
