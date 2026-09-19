आतंकियों के मददगारों पर कसा शिकंजा, जम्मू पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार

जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों के नेटवर्क पर क्रैकडाउन करते हुए राजौरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. राजौरी पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इन तीनों आरोपियों पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की मदद करने का आरोप है.



राजौरी पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक जिले के धर्मसाल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 95/2026 से जुड़े टेरर मॉड्यूल की आगे की जांच में पता चला कि कोट चरवाल के रहने वाले तीन और लोग प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की मदद कर रहे थे.

कौन हैं तीनों आरोपी

जिला पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक तीनों आरोपी लश्कर ए तैयबा से जुड़े लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मॉड्यूल का हिस्सा थे. बता दें कि जिन तीन आरोपियों को राजौरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन सभी की पहचान मोहम्मद आजम पुत्र अली बहादुर, जाकिर हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन और मोहम्मद मुश्ताक पुत्र मोहम्मद इकबाल के रूप में हुई है.

आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप

जांच के अनुसार, इन आरोपियों ने कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन से जुड़े आतंकवादियों को पनाह दी और उनकी आवाजाही में मदद की. उन आतंकवादियों की मदद करने, उन्हें पनाह देने और उनकी आवाजाही में सहायता करने में उनकी कथित भूमिका भी सामने आई है, जो बाद में 2023 में रियासी के चसाना में एक मुठभेड़ में मारे गए थे.

आरोपियों के पास से पुलिस को क्या-क्या मिला

जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने कथित तौर पर कई आतंकवादी समूहों को पनाह और लॉजिस्टिक्स सहायता दी थी और राजौरी-रियासी जिलों तथा पीर पंजाल क्षेत्र से होते हुए शोपियां तक उनकी आवाजाही में मदद की थी. जांच के दौरान आरोपियों से मिली जानकारी पर एक पिस्तौल (मैगजीन और गोला-बारूद के साथ) और 2 चीनी ग्रेनेड भी बरामद किए गए. फिलहाल इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है.

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