हैदराबाद : गणेश विसर्जन पर रोक के विरोध में टैंक बंड पर तनाव

सोमवार को टैंक बंड पर तनाव बढ़ गया क्योंकि भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने झील के किनारे गणेश विसर्जन पर लगी रोक का विरोध किया. प्रदर्शनकारियों ने रेलिंग पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स हटा दिए और कहा कि यह अन्यायपूर्ण है क्योंकि इससे लाखों लोगों द्वारा निभाई जा रही सदियों पुरानी परंपरा में बाधा आती है. स्थिति बिगड़ने पर इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया. समिति के सदस्यों ने मांग की कि परंपरा के अनुसार टैंक बंड पर बिना किसी रोक-टोक के विसर्जन हो और चेतावनी दी कि वे अपनी धार्मिक प्रथाओं पर कोई भी प्रतिबंध बर्दाश्त नहीं करेंगे.

समिति ने विसर्जन न करने देने का किया विरोध

खबरों के अनुसार, समिति के सदस्य झील में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर पुलिस और नगर निगम अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध कर रहे थे. सदस्यों का कहना था कि टैंक बंड शहर के विभिन्न पंडालों से लाई गई प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पारंपरिक स्थान रहा है. उन्होंने अधिकारियों पर आयोजकों से सलाह किए बिना बैरिकेड्स लगाने का आरोप लगाया और कहा कि ये प्रतिबंध त्योहार के उत्साह को कम करने की एक चाल है. इस विरोध के कारण पुलिसकर्मियों के साथ गतिरोध पैदा हो गया, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की.

हुसैन सागर में प्रदूषण कम करने के लिए लगाया गया प्रतिबंध

पुलिस ने कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार और हुसैन सागर झील में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए थे. उन्होंने कहा कि विसर्जन केवल तय जगहों पर ही होगा और बैरिकेड्स जनता की सुरक्षा और त्योहार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए थे. समिति के नेताओं ने तर्क दिया कि वे दशकों से पारंपरिक प्रथा का पालन कर रहे हैं और प्रतिबंधों से भक्तों को असुविधा हो रही है. पुलिस ने आयोजकों से सहयोग करने और दिशानिर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है.

घटना के कारण इलाके में ट्रैफिक जाम लग गया क्योंकि विरोध प्रदर्शन कुछ समय तक चलता रहा. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और गतिरोध को सुलझाने के लिए समिति के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की. अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आई; उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा.