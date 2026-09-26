सिंधु जल संधि पर शहबाज के बयान से तनाव, आर्मी चीफ धीरज सेठ ने किया कश्मीर का दौरा

भारत द्वारा सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने की धमकी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयानों से भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. इसी बीच, भारतीय सेना प्रमुख ने उत्तरी कश्मीर में सीमाओं का दौरा किया और वहां तैनात सैनिकों की ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लिया.

सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने उत्तरी और मध्य कश्मीर के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया, जिसमें कुपवाड़ा और बडगाम जिलों के फॉरवर्ड बेस भी शामिल थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर में उभरते आतंकवादी और अन्य दुश्मन खतरों से निपटने के लिए लगातार सतर्कता और खुफिया जानकारी पर आधारित तेज ऑपरेशन की जरूरत है.

सेना प्रमुख ने किया कश्मीर का दौरा

ADGPI (एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन) ने X पर एक पोस्ट में कहा, "जनरल सेठ ने श्रीनगर स्थित चिनार कोर के तहत राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर मुख्यालय का दौरा किया और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के लिए ऑपरेशनल तैयारी की समीक्षा की."

सेना प्रमुख को मौजूदा सुरक्षा स्थिति और आतंकवादी खतरों का पता लगाने, उन्हें रोकने और निर्णायक रूप से जवाब देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई.

सभी रैंक के जवानों के प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट और ऑपरेशनल तैयारी के उच्च मानकों की सराहना करते हुए, जनरल सेठ ने उनसे लगातार सतर्कता बनाए रखने, खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन को तेज करने और उभरते खतरों का तेजी से और सटीक जवाब देने की क्षमता बनाए रखने का आग्रह किया.

भारतीय सेना है मुश्तैद

पोस्ट में कहा गया है कि उन्होंने स्थिति की जानकारी बढ़ाने और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बेहतर तालमेल और करीबी कोऑर्डिनेशन के महत्व पर भी जोर दिया.

दौरे के दौरान, बहादुरी और बेहतरीन सेवा के लिए योग्य सैनिकों को सम्मान दिया गया, जिससे आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में उनके साहस और योगदान को मान्यता मिली. जनरल सेठ ने खतरे से आगे रहने, ऑपरेशन पर लगातार फोकस बनाए रखने और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक कोऑर्डिनेटेड और सही तरीके से जवाब देने की जरूरत पर जोर दिया.

ADGPI ने आगे कहा, "जय से विजय' की भावना के अनुरूप, भारतीय सेना आतंकवाद का मुकाबला करने, तालमेल मजबूत करने, लोगों की रक्षा करने और सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए दृढ़ है."

इसी महीने लश्कर के बड़े कमांडर को सेना ने मार गिराया

सेना प्रमुख की सुरक्षा समीक्षा मध्य और उत्तरी कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन तेज होने के बीच हुई है. इस महीने की शुरुआत में, सेना ने बडगाम ज़िले के युसमार्ग के घने जंगल वाले इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक बड़े कमांडर को मार गिराया, जिसकी पहचान यासिर नाम के पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर हुई है.

सुरक्षा बल पीर पंजाल रेंज और उससे सटे जंगली इलाकों में लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि आतंकियों के ठिकानों को खत्म किया जा सके और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा सके.