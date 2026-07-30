IIT खड़गपुर में फांसी से लटकी मिली प्रोफेसर की लाश, क्यों की खुदकुशी?

IIT खड़गपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर पुलगुरम दीपक रेड्डी (36) स्टाफ क्वार्टर में बुधवार दोपहर को फांसी पर लटके पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले दीपक रेड्डी की बॉडी स्टाफ क्वार्टर के कमरा '2 BR-14' में सिक्योरिटी स्टाफ को मिली और उन्होंने हिजली आउटपोस्ट पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बॉडी को कैंपस के BC राय हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दीपक रेड्डी की पहचान करीमनगर जिले के रामादुगु मंडल के लक्ष्मीपुर इलाके के निवासी के तौर पर हुई है. वह कुछ समय से IIT खड़गपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे थे. पुलिस को सुसाइड का शक है क्योंकि उनकी बॉडी उनके कमरे में लटकी हुई मिली, लेकिन अभी तक सही वजहों का पता नहीं चला है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए मुर्दाघर में भेज दिया गया है. IIT खड़गपुर कैंपस में कई सालों बाद किसी फैकल्टी मेंबर की मौत से हंगामा मच गया है हिजली पुलिस आउटपोस्ट इंचार्ज और एडिशनल SP बुसरा बानो ने मीडिया को बताया कि प्रोफेसर की बॉडी मिल गई है और मौत की सही वजह जानने के लिए जांच चल रही है.

पुलिस ने परिजनों को दी सूचना

पुलिस ने कहा कि दीपक रेड्डी के परिवार वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है और उनके मौके पर पहुंचने की उम्मीद है. कैंपस सिक्योरिटी स्टाफ और स्टूडेंट्स इस घटना पर गहरा दुख जता रहे हैं. पुलिस ने दीपक रेड्डी का कमरा सील कर दिया है और फोरेंसिक जांच के लिए ज़रूरी सबूत इकट्ठा कर रही है. पुलिस ने कहा कि एनाटॉमिकल एविडेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का इंतजार है और पूरी जानकारी बाद में बताई जाएगी.

IIT खड़गपुर मैनेजमेंट ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. स्टूडेंट यूनियन और फैकल्टी मेंबर इस घटना पर गंभीर चिंता जता रहे हैं, वहीं मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों और काम के तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है.

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