पत्नी से बदला लेने के लिए मासूम को उतारा मौत के घाट, पिता ने चीकू में जहर देकर 2 साल की बेटी को मारा
Telangana News: तेलंगाना के यादद्री भुवनगिरी जिले में एक शख्स ने अपनी 2 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी. आरोपी पिता ने बच्ची को चीकू में चूहे मारने की दवा मिलाकर दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई.
Telangana News: तेलंगाना के यादद्री भुवनगिरी जिले के संस्थान नारायणपुरम मंडल के लच्छम्मागुडेम गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है. यहां एक पिता ने जिसने अपनी बेटी के प्रति स्नेह से ज्यादा अपनी पत्नी के प्रति द्वेष और सम्मान खोने की चिंता को महत्व दिया, अपनी दो साल की बेटी की जान ले ली. आरोपी पिता ने अपनी बेटी को, जो उसके साथ रह रही थी. उसको चीकू में चूहे मारने की दवा मिलाकर दी और उसकी हत्या कर दी.
पिता के प्यार से देने की बात सोचकर नन्ही बच्ची ने उस फल को खा लिया और अपनी जान गंवा दी, जिससे स्थानीय लोग गहरे आहत और भावुक हो गए. पुलिस ने बताया कि इस जघन्य अपराध का मूल कारण पति-पत्नी के बीच चल रहे झगड़े थे. पड़ताल में सामने आया कि लच्छम्मागुडेम के रवि की शादी तीन साल पहले रंगारेड्डी जिले की स्वाति से हुई थी.
इस दंपती की दो बेटियां हैं. पारिवारिक कलह के कारण तीन महीने पहले स्वाति अपनी 9 महीने की छोटी बेटी मयूरी को लेकर मायके चली गई थी, जबकि बड़ी बेटी मेघना अपने पिता रवि के पास रह रही थी. स्वाति ने पुलिस से अनुरोध किया था कि बड़ी बेटी को भी अपने पास भेजा जाए, जिसके बाद बुजुर्गों की उपस्थिति में पंचायत का आयोजन होना था.
बेटी को मारने के बाद आत्महत्या की कोशिश की
रवि ने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी से दूर होने की भावना और गुस्से के कारण यह जघन्य कृत्य किया. उसने चीकू में जहर मिलाकर अपनी बड़ी बेटी मेघना को खिलाया. बच्ची ने पिता के प्रेम के संकेत के रूप में दिए गए फल को खा लिया, जिससे वह उल्टी करने के बाद बेहोश हो गई. रवि ने भी नींद की गोलियां और चूहे मारने की दवा पीकर आत्महत्या की कोशिश की.
घटना के बाद मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
परिवार के सदस्यों ने तुरंत रवि को नलगोंडा और मेघना को हैदराबाद के निलोफर अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान, छोटी बच्ची मेघना की सोमवार को मौत हो गई. मंगलवार को पूरे गांव में अंतिम संस्कार किया गया. इस घटना के बाद मां स्वाति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जांच शुरू कर दी गई है. एक मासूम बच्चे का पिता के हाथों मारा जाना स्थानीय लोगों को भी गहरा दुख पहुंचा गया.
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Source: IOCL