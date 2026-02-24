हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana Kakatiya University: चिकन को लेकर यूनिवर्सिटी में मचा बवाल, छात्रों के बीच झड़प, खूब चले लात-घूंसे

Telangana Kakatiya University: चिकन को लेकर यूनिवर्सिटी में मचा बवाल, छात्रों के बीच झड़प, खूब चले लात-घूंसे

Kakatiya University: तेलंगाना के वारंगल में मौजूद काकतीय विश्वविद्यालय छात्रावास में लेफ्टओवर चिकन को लेकर MBA और Economics छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के वारंगल में स्थित काकतीय विश्वविद्यालय (Kakatiya University) के छात्रावास में रविवार (22 फरवरी 2026) की दोपहर को एक मामूली विवाद ने इतना तूफान खड़ा कर दिया कि हालात हिंसक झड़प तक पहुंच गए. यह घटना न सिर्फ विश्वविद्यालय के अनुशासन को लेकर सवाल खड़ा करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि छोटी-सी बात कैसे बड़े विवाद का रूप ले सकती है. पुलिस और प्रशासन के सामने जो सच्चाई सामने आई है, वह काफी हद तक शर्मनाक है. घटना कल यानी रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे की है, लेकिन इसकी जानकारी देर से सामने आई.

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला छात्रावास के मेस में लंच के दौरान परोसे गए बचे हुए चिकन (Leftover Chicken) को लेकर शुरू हुआ. एमबीए (MBA) फर्स्ट ईयर और इकोनॉमिक्स (Economics) फर्स्ट ईयर के छात्रों के बीच भोजन के समय इस चिकन को आपस में बांटने को लेकर बहस छिड़ गई. शुरुआत में यह बहस सिर्फ तकरार भर थी, लेकिन तुरंत बाद यह आपसी गाली-गलौच में बदल गई. स्थिति तब और बिगड़ गई जब दोनों पक्षों के छात्रों ने हाथ-पैर चलाना शुरू कर दिए. गवाहों के अनुसार, विवाद इतना गहरा गया कि छात्रों ने आस-पास रखी लाठियां और सिक्के उठा लिए और एक-दूसरे पर हमला कर दिया. इस हिंसक टकराव में कुछ छात्रों के हाथ-पैर टूटे होने की भी खबरें हैं, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है.

एमबीए और इकोनॉमिक्स छात्रों के बीच नाराजगी

इस घटना का एक अहम पहलू यह भी है कि यह झड़प अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ें पहले से मौजूद तनाव में थीं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, एमबीए और इकोनॉमिक्स छात्रों के बीच पहले से ही कुछ बातों को लेकर नाराजगी चल रही थी, जो चिकन बांटने के मुद्दे पर पूरी तरह से उबल पड़ी. काकतीय विश्वविद्यालय के छात्रावास में अक्सर विभागीय छात्रों के बीच दबाव बना रहता है और यह घटना उसी गहरे दरार को दर्शाती है. मौके पर मौजूद अन्य छात्रों और मेस स्टाफ ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माहौल पूरी तरह से खराब हो चुका था.

काकतीय विश्वविद्यालय मामले में पुलिस की कार्रवाई

इस हिंसा के बाद पुलिस ने तत्काल कदम उठाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि अभी कोई औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस दोनों पक्षों के छात्रों से पूछताछ कर रही है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी संज्ञान लेते हुए छात्रावास में अनुशासन को लेकर कड़ी चेतावनी दी है. यह घटना उन सवालों को जन्म देती है कि आखिर छात्रावास का प्रबंधन इतना ढीला क्यों हो गया था कि एक भोजन को लेकर लाठियां चलने तक का मामला बन गया.

Published at : 24 Feb 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Warangal TELANGANA Kakatiya University
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Telangana Kakatiya University: चिकन को लेकर यूनिवर्सिटी में मचा बवाल, छात्रों के बीच झड़प, खूब चले लात-घूंसे
चिकन को लेकर यूनिवर्सिटी में मचा बवाल, छात्रों के बीच झड़प, खूब चले लात-घूंसे
इंडिया
कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, सेना ने जीते 3 गोल्ड मेडल, जानें पहले दिन के क्या रहे नतीजे
कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, सेना ने जीते 3 गोल्ड मेडल, जानें पहले दिन के क्या रहे नतीजे
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
इंडिया
मौसम बना काल... पायलट ने ATC से की थी रूट बदलने की मांग, लेकिन... क्या इसलिए हुआ रांची प्लेन क्रैश?
मौसम बना काल... पायलट ने ATC से की थी रूट बदलने की मांग, लेकिन... क्या इसलिए हुआ रांची प्लेन क्रैश?
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking
Sansani: कोचिंग सेंटर के जानी दुश्मन ! | Crime News
Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
विश्व
'मुझे नहीं पता कि मैं कब तक...', किसको गोली मारे जाने के बाद बोले ट्रंप, जानें और क्या कहा
'मुझे नहीं पता कि मैं कब तक...', किसको गोली मारे जाने के बाद बोले ट्रंप, जानें और क्या कहा
स्पोर्ट्स
बड़ा उलटफेर! वेस्टइंडीज की जीत ने बिगाड़ा भारत का समीकरण, सेमीफाइनल की रेस कितनी मुश्किल
बड़ा उलटफेर! वेस्टइंडीज की जीत ने बिगाड़ा भारत का समीकरण, सेमीफाइनल की रेस कितनी मुश्किल
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना हुआ सनी देओल की फिल्म को प्रॉफिट?
एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
हेल्थ
How Dialysis Machine Works: कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
यूटिलिटी
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget