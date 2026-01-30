'मेरा जीवन बर्बाद कर दिया,' 2 लोग लगातार कर रहे थे प्रताड़ित, महिला कांस्टेबल ने चुनी मौत
Telangana News: वरंगल में लगातार परेशान किए जाने और शक किए जाने के कारण महिला कांस्टेबल अनीता ने घास की दवा पीकर आत्महत्या कर ली. कांस्टेबल अनीता की मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.
Telangana Suicide News: तेलंगाना के वरंगल जिले के पर्वतागिरी मंडल के सीत्यतंडा की रहने वाली अनीता, जो वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के एआर विभाग में तैनात थीं. दो लोगों के परेशान किए जाने और शक किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली. अनीता के दूर के रिश्तेदार महबूबाबाद जिले के तोरूर मंडल के कोम्मनपल्ली तंडा के रहने वाले राजेंद्र ने 4 साल से अनीता से शादी करने की बात कही थी, लेकिन ड्यूटी के दौरान वीडियो कॉल और अन्य गतिविधियों पर शक करते हुए लगातार उसे परेशान किया.
इस उत्पीड़न को सहन न कर पाने पर अनीता ने अपने माता-पिता को बताया, जिन्होंने राजेंद्र के व्यवहार को पसंद नहीं किया और कहा कि वह अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करेंगे. फिर भी, राजेंद्र उसे परेशान करने में लगा रहा.
दूसरे व्यक्ति का शामिल होना और दबाव
राजेंद्र को पता चला कि अनीता अपने क्लासमेट जब्बारलाल के साथ संबंध बना रही थी और दोनों शादी करना चाहते थे. गुस्से में आकर राजेंद्र ने जब्बार को अनीता के बारे में बुरा-भला बताया. इसके बाद जब्बार ने भी अनीता को परेशान करना शुरू कर दिया और शादी के लिए पैसे की मांग की. लगातार उत्पीड़न और शक को सहन न कर पाने पर अनीता ने 27 जनवरी को राजेंद्र को फोन कर कहा, "तुम और जब्बार ने मिलकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, तुम्हारी वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूं."
दूसरी ओर, राजेंद्र को पता चला कि अनीता अपने क्लासमेट जब्बारलाल के साथ घुल-मिल रही थी और दोनों शादी करना चाहते थे. इससे गुस्से में आकर राजेंद्र ने जब्बार को फोन करके अनीता के बारे में बुरा-भला बताया. इसके बाद जब्बार ने भी उस पर विश्वास किया और कांस्टेबल अनीता को परेशान करना शुरू कर दिया. उसने शादी करने के लिए पैसे देने की मांग की. एक ही समय में दोनों के परेशान किए जाने और शक को सहन न कर पाने पर अनीता ने 27 जनवरी को राजेंद्र को फोन कर कहा, "तुम और जब्बार ने मिलकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, तुम्हारी वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूं." हालांकि, राजेंद्र ने लापरवाही से जवाब दिया और कहा कि मर जाओ.
इलाज के दौरान अनीता ने तोड़ा दम
इसे अपमान मानते हुए अनीता ने घास की दवा पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की. परिवार के सदस्यों ने उसे देखा और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना पर पुलिस ने गुरुवार को राजेंद्र, उसके परिवार के सदस्यों और जब्बार के खिलाफ मामला दर्ज किया. कांस्टेबल अनीता की मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL