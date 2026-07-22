तेलंगाना में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) का काम जारी है. इसी प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपना SIR फॉर्म भरकर बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को सौंप दिया है. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लोगों से अपील की कि वे SIR प्रक्रिया को गंभीरता से लें और समय रहते अपनी जानकारी दर्ज कराएं. उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को अपने दस्तावेज और जरूरी जानकारी सही तरीके से जमा करनी चाहिए, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में बना रहे.

रेवंत रेड्डी ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है और अपनी जानकारी का सत्यापन नहीं कराता है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है. इसलिए सभी पात्र मतदाताओं को समय पर अपना वेरिफिकेशन पूरा कर लेना चाहिए. मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र के लोग SIR प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी रखें और समय पर अपना सत्यापन करवाएं

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रेवंत रेड्डी ने लोगों से की अपील

रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी नागरिकों की मदद करें, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न हटे और सभी लोग आसानी से वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर सकें. तेलंगाना में चल रही इस विशेष प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को अधिक सटीक और अपडेट बनाना है, ताकि चुनाव के समय सही और प्रमाणित मतदाता सूची उपलब्ध हो सके.

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