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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBandi Sanjay Convoy: बीच रास्ते में सरपट दौड़ रही थी मंत्री जी की कार! अचानक हुआ कुछ ऐसा कि उड़ गए सभी के होश, जानें पूरा मामला

Bandi Sanjay Convoy: बीच रास्ते में सरपट दौड़ रही थी मंत्री जी की कार! अचानक हुआ कुछ ऐसा कि उड़ गए सभी के होश, जानें पूरा मामला

Bandi Sanjay Convoy: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय के काफिले की गाड़ी मुख्य सड़क पर बने बड़े गड्ढे में फंस गई. इसके बाद कई लोगों ने मिलकर गाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश की.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 14 Jun 2026 04:21 PM (IST)
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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और करीमनगर के सांसद बंदी संजय के निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान एक अप्रत्याशित घटना हुई; उनके काफिले की एक गाड़ी एक मुख्य सड़क पर बने बड़े गड्ढे में फंस गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में स्टाफ के लोग गाड़ी को बाहर निकालने के लिए मशक्कत करते दिख रहे हैं. इस घटना ने एक सामान्य जन-संपर्क कार्यक्रम को स्थानीय बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) की खराब हालत की मिसाल बना दिया है.

इस घटना ने लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि यह उस सड़क पर हुई जिसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि हज़ारों यात्री रोज़ाना इसका इस्तेमाल करते हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस सड़क पर गड्ढे एक आम समस्या बन गए हैं और वाहन चालकों को अक्सर रोज़ाना सड़क के खराब हिस्सों से गुज़रना पड़ता है. कई निवासियों का कहना है कि बारिश के मौसम में स्थिति और खराब हो जाती है, जब गड्ढों को पहचानना मुश्किल हो जाता है और वे ड्राइवरों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं.

ये भी पढ़ें: Prakash Raj Joins CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी का आज बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, प्रकाश राज होंगे शामिल

चश्मदीदों ने घटना के संबंध में क्या बताया?

चश्मदीदों ने बताया कि जब स्टाफ के लोग गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे थे तो काफिले की आवाजाही कुछ देर के लिए रुक गई. ये तस्वीरें तेज़ी से ऑनलाइन फैल गईं और कई यूज़र्स ने कहा कि अगर किसी सरकारी काफिले को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो आम यात्रियों को बिना किसी मदद या सुरक्षा इंतज़ाम के उसी रास्ते पर यात्रा करते समय और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा. इस घटना ने सड़क के रखरखाव, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और विकास के दावों व ज़मीनी हकीकत के बीच के अंतर पर फिर से बहस छेड़ दी है. शहरी योजनाकार और परिवहन विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि खराब सड़कें न केवल परेशानी का कारण बनती हैं, बल्कि वाहनों को नुकसान, ट्रैफिक जाम और सुरक्षा जोखिमों का कारण भी बनती हैं. बड़े गड्ढे खासकर दोपहिया वाहन चालकों, आपातकालीन वाहनों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं.

खराब सड़कों को लेकर बोले स्थानीय लोग?

स्थानीय निवासियों ने इस घटना को रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली एक बड़ी समस्या का प्रतीक बताया है. कई लोगों का तर्क है कि खराब सड़कें ज़मीनी स्तर पर शासन-प्रशासन की स्थिति का सबसे साफ़ संकेत हैं क्योंकि वे रोज़ाना की यात्रा, आर्थिक गतिविधियों और सार्वजनिक सुरक्षा पर सीधा असर डालती हैं. सड़क की हालत के बारे में बार-बार की शिकायतें अक्सर मॉनसून के मौसम में बढ़ जाती हैं, जब जलभराव के कारण सड़क के गड्ढे छिप जाते हैं. वायरल वीडियो ने एक सामान्य राजनीतिक दौरे को बुनियादी ढांचे की जवाबदेही पर एक बड़ी चर्चा में बदल दिया है. कई लोगों के लिए, इस घटना का महत्व गाड़ी के फंसने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि यह घटना उस सड़क पर हुई जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर आम जनता रोज़ाना करती है. इसलिए, इस घटना के बाद समय पर मरम्मत, बेहतर रखरखाव के तरीकों और मज़बूत निगरानी व्यवस्था की मांग फिर से उठने लगी है, ताकि ज़रूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सुरक्षित और काम करने की हालत में बना रहे.

ये भी पढ़ें: 'मैं केरल के पूर्व CM को गले नहीं लगाऊंगा', राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से बवाल, INDIA ब्लॉक में दरार?

Published at : 14 Jun 2026 04:21 PM (IST)
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