इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल पर तेलंगाना के मंत्री ने कहा - कोई शिकायत नहीं मिली

सरकार द्वारा E20 को स्टैंडर्ड फ्यूल के तौर पर लागू करने के बाद, पूरे भारत में गाड़ी चलाने वालों ने माइलेज कम होने और गाड़ी को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई है, जिससे इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है. सरकार ने संकेत दिया है कि वह E22, E25, E27 और E30 जैसे ज़्यादा ब्लेंड्स पर विचार कर रही है और इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इन ग्रेड्स पर एक्साइज़ ड्यूटी में छूट की घोषणा भी की जा चुकी है. हालाँकि, गाड़ी मालिकों ने निराशा जताई है और तर्क दिया है कि इस तेज़ी से हुए बदलाव के कारण पुरानी गाड़ियाँ रखने वाले लाखों लोगों को परफॉर्मेंस से जुड़ी समस्याओं और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

विधान परिषद में उठाए गए सवालों के जवाब में, तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने बुधवार को कहा कि उनके विभाग को गाड़ी मालिकों या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जानकारों से इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल से होने वाले नुकसान के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है. उन्होंने माना कि पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल में एनर्जी कम होती है और गाड़ियों के पिकअप और माइलेज में थोड़ी कमी (अनुमानित 3 से 5%) आ सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि रेगुलर सर्विसिंग से गाड़ियाँ बिना किसी बड़ी समस्या के चल सकती हैं. उन्होंने दोहराया कि E20 प्रोग्राम केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत लागू किया जा रहा है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ इसकी निगरानी कर रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अप्रैल 2023 के बाद बनी गाड़ियाँ E20 फ्यूल के इस्तेमाल के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं, जबकि पुरानी गाड़ियों में थोड़े-बहुत बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है.

इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का मकसद कच्चे तेल के आयात को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है. इसके तहत ब्लेंडिंग का स्तर 2014 में सिर्फ़ 1.53% से बढ़कर 2025 में 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य है. अनुमान है कि पिछले 11 सालों में इससे विदेशी मुद्रा की बचत में ₹1.44 लाख करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ है. हालाँकि, सोशल मीडिया पर माइलेज कम होने को लेकर ग्राहकों की शिकायतें बढ़ी हैं और वर्कशॉप्स में गाड़ी मालिकों की चिंताएँ लगातार सामने आ रही हैं. फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने माना है कि शुरुआत में डीलर्स ग्राहकों के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, लेकिन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफ़ैक्चरर्स ने अब चिंताओं को दूर करने में मदद के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) शेयर किए हैं.

यह बहस अब इथेनॉल प्रोग्राम के भविष्य तक पहुँच गई है, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार और भी ज़्यादा ब्लेंड्स पर विचार कर रही है. गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने चेतावनी दी है कि E20 से आगे बढ़ने के लिए इंजन, फ्यूल सिस्टम और मटीरियल की नई टेस्टिंग और मंज़ूरी की ज़रूरत होगी; कुछ कंपनियों का कहना है कि उनकी मौजूदा गाड़ियों की ज़्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल के साथ टेस्टिंग नहीं की गई है. इस बीच, पुरानी गाड़ियों के लिए E10 फ्यूल को एक विकल्प के तौर पर फिर से शुरू करने पर शुरुआती बातचीत भी हुई है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि देश भर में दो तरह के फ्यूल ग्रेड बनाए रखने से लॉजिस्टिक्स से जुड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी और लागत भी बढ़ेगी. जैसे-जैसे यह बहस जारी है, तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने उद्योगपतियों से अपील की है कि वे प्रदूषण कंट्रोल के ज़रूरी उपायों के साथ इथेनॉल प्लांट लगाने पर विचार करें, साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय पॉलिसी फ्रेमवर्क का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है.