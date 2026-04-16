तेज रफ्तार बनी जानलेवा! डिवाइडर से टकराई कार, जन नेता की मौत

तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में खम्मम-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में जन नेता के रूप में पहचान रखने वाले जावीद की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा पिल्ललमर्री क्षेत्र के बाहरी इलाके में हुआ, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जावीद कार में सवार होकर यात्रा कर रहे थे, तभी वाहन तेज गति के कारण अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया. इससे पहले कि चालक स्थिति संभाल पाता, कार सीधे डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जावीद को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर सूर्यापेट के जनरल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया. स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना आम बात हो गई है, जिससे इस तरह के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं. पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

मौत की खबर से इलाके में शोक की लहर

जावीद को क्षेत्र में एक सक्रिय और लोकप्रिय जन नेता के रूप में जाना जाता था. उनकी अचानक मौत की खबर से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. कई राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की. राजनीतिक हलकों में भी इस घटना को लेकर गमगीन माहौल है. नेताओं ने कहा कि जावीद का निधन समाज के लिए बड़ी क्षति है और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा.

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