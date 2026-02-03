तेलंगाना में टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस कार्यकर्ता ने खुद पर डाला पेट्रोल, दी आत्मदाह की धमकी

तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में नगर निगम चुनावों की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के ठीक पहले टिकट वितरण को लेकर हुए विवाद ने एक भयावह रूप ले लिया. मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने एक कार्यकर्ता ने अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की धमकी दी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. यह घटना तब घटी जब 25वें वार्ड से टिकट की आस लगाए बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता कोडी शिवा को नामांकन के अंतिम दिन भी पार्टी से मना कर दिया गया.

टिकट ना मिलने से नाराज, दी आत्मदाह की धमकी

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कोडी शिवा लंबे समय से पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे हैं और उन्हें भरोसा था कि इस बार उन्हें 25वें वार्ड से टिकट मिलेगा. हालांकि, जब अंतिम सूची जारी हुई और उनका नाम उसमें शामिल नहीं था, तो वे नियंत्रण खो बैठे. अपनी नाराजगी और निराशा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया. बातचीत के दौरान अचानक उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया और जोरदार आवाज में कहा कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तो वे आग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे.

बड़े नेताओं ने शिवा को समझाया

यह नजारा देखकर वहां एकत्रित पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों में खलबली मच गई. पुलिस और स्थानीय नेताओं ने तत्काल हस्तक्षेप करके शिवा को समझाने-बुझाने का प्रयास किया और किसी बड़ी घटना को होने से रोका. दरअसल, नगर निकाय चुनावों में टिकटों की दौड़ को लेकर राज्य में पार्टियों के अंदर ही काफी तनाव है. कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सूर्यापेट का यह मामला काफी गंभीर है.

यह घटना राजनीतिक दलों में उन कार्यकर्ताओं की मानसिक पीड़ा को दर्शाती है जो वर्षों की मेहनत के बाद भी टिकट न मिलने पर अत्यंत दुखी और हताश हो जाते हैं. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्यकर्ता को सुरक्षित हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.