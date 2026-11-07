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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमेरिका में तेलंगाना की 23 वर्षीय छात्रा लापता, पांच दिन से नहीं मिला सुराग; विदेश मंत्रालय से लगाई मदद की गुहार

अमेरिका में तेलंगाना की 23 वर्षीय छात्रा लापता, पांच दिन से नहीं मिला सुराग; विदेश मंत्रालय से लगाई मदद की गुहार

अमेरिका के बोस्टन में तेलंगाना की 23 वर्षीय छात्रा श्रीजा रेड्डी कोया दो नवंबर से लापता हैं. वह यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बोस्टन में पढ़ाई कर रही थीं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 02:33 PM (IST)
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अमेरिका के बोस्टन में तेलंगाना की 23 वर्षीय छात्रा श्रीजा रेड्डी कोया लापता हो गई हैं. वह यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बोस्टन में उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं. बोस्टन पुलिस ने पांच नवंबर को उनकी गुमशुदगी का अलर्ट जारी कर लोगों से उन्हें तलाशने में मदद मांगी थी. इस बीच तेलंगाना सरकार में सड़क एवं भवन मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय अधिकारियों और बोस्टन पुलिस से अपील की है.

दो नवंबर की रात आखिरी बार देखी गई थीं श्रीजा

बोस्टन पुलिस के मुताबिक, श्रीजा को आखिरी बार दो नवंबर की रात करीब 9:45 बजे डोरचेस्टर इलाके के एडिसन ग्रीन स्थित अपने आवास से निकलते हुए देखा गया था. उस समय उन्होंने काली जैकेट और नीली जींस पहन रखी थी. पुलिस को आशंका है कि वह कार्सन बीच या हार्बर पॉइंट इलाके में गई हो सकती हैं.

पुलिस ने लोगों से श्रीजा के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है. जानकारी देने के लिए 911 या डिस्ट्रिक्ट C-11 (डोरचेस्टर) डिटेक्टिव्स के नंबर (617) 343-4335 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा क्राइमस्टॉपर्स टिप लाइन पर 1-800-494-TIPS पर कॉल या 27463 पर 'TIP' लिखकर मैसेज भी किया जा सकता है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि गोपनीय तरीके से जानकारी देने वालों की पहचान सुरक्षित रखी जाएगी.

फोन बंद, कमरे के आसपास मिली आखिरी लोकेशन

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, श्रीजा के पिता कोय्या यदागिरी रेड्डी ने बताया कि उनकी बेटी करीब डेढ़ साल पहले पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थीं. वह वहां पार्ट टाइम काम भी कर रही थीं. दो नवंबर को वह कॉलेज गई थीं और वापस कमरे पर लौटने के बाद टहलने के लिए बाहर निकली थीं. इसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद है.

पिता के अनुसार, श्रीजा करीब एक किलोमीटर तक टहलने गई थीं, लेकिन फिर वापस नहीं लौटीं. पुलिस ने परिवार को बताया कि उनकी आखिरी उपलब्ध लोकेशन कमरे से करीब आधा किलोमीटर के दायरे में मिली थी. परिवार को उम्मीद थी कि वह आसपास ही होंगी और वापस लौट आएंगी, लेकिन पांच दिन बीतने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला है.

तेलंगाना के मंत्री ने विदेश मंत्रालय से मांगी मदद

तेलंगाना के सड़क एवं भवन मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर श्रीजा के लापता होने पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने बोस्टन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास, अमेरिका में भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय और बोस्टन पुलिस से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की.

मंत्री ने विदेश मंत्रालय के कांसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा (सीपीवी) प्रभाग से भी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया. उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी को भी अपनी पोस्ट में टैग किया. श्रीजा के माता-पिता कोय्या यदागिरी रेड्डी और रूपा तेलंगाना के नलगोंडा जिले के कनगल मंडल के शब्बुलापुरम गांव के रहने वाले हैं. बेटी के लापता होने के बाद से परिवार उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 07 Nov 2026 02:33 PM (IST)
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USA INDIA Sreeja Reddy
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