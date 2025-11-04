आसां नहीं है लव मैरिज... रिश्ते से नाखुश था लड़की का पिता, फूंक दिया दामाद का घर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारत में अभी भी लव मैरिज को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है. बहुत कम ही मामलों में दोनों परिवारों की रजामंदी होती है. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है तेलगांना से, जहां प्रेम विवाह से नाराज लड़की के पिता ने युवक के घर को आग के हवाले कर दिया.

संगारेड्डी जिले में प्रेम विवाह को लेकर पैदा हुए विवाद ने भयानक रूप ले लिया. झरासंघम मंडल के कक्करवाड़ गांव में एक युवक के घर में आग लगा दी गई और उसके पिता पर जानलेवा हमला किया गया. यह पूरी घटना लड़की के पिता के गुस्से का नतीजा बताई जा रही है, जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे.

मोनिका के परिवार वाले खुश नहीं थे

जानकारी के अनुसार, गांव के ही रहने वाले मुदिराज कृष्ण और मोनिका ने हाल ही में प्रेम विवाह किया था. इस शादी को लेकर मोनिका के परिवार खासकर उसके पिता को गहरा रोष था. इसी बात को लेकर उनके बीच काफी तनाव चल रहा था. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मोनिका के पिता ने बदला लेने का फैसला किया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

उन्होंने कृष्ण के पिता रामुलु पर पहले हमला बोला और फिर आवेश में आकर उनके घर को आग के हवाले कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. कृष्ण के परिवार ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

2018 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 93 फीसदी विवाहित भारतीयों ने कहा कि उनकी शादी अरेंज मैरिज थी, सिर्फ 3 प्रतिशत ने लव मैरिज की थी. 2 फीसदी लोगों ने अपनी शादी को लव-कम-अरेंज मैरिज बताया.

