तेलंगाना के दिलसुखनगर में आरोपी ने संतोषी माता मंदिर की मूर्ति तोड़ी, गिरफ्तार

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के दिलसुखनगर में तनाव पैदा करने वाली एक चौंकाने वाली घटना में, एक व्यक्ति कथित तौर पर दिलसुखनगर बस डिपो के पास स्थित संतोषी माता मंदिर में घुस गया और पेड़ की टहनी से मूर्ति में तोड़फोड़ की. इस संबंध में एलबी नगर के एसीपी रविंदर रेड्डी ने कहा कि 30 से 40 साल की उम्र के आरोपी ने मंदिर परिसर में घुसकर मूर्ति को तोड़ दिया.

उन्होंने कहा कि मंदिर में मौजूद पुजारी और कई भक्तों ने उसे पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची, उसे हिरासत में लिया और थाने ले आई. संतोषी माता मंदिर के अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोपी के खिलाफ जरूरी मामले दर्ज किए जाएंगे- ACP रविंदर रेड्डी

ACP रविंदर रेड्डी के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार (2 अक्टूबर, 2026) को सुबह 9:50 बजे से 10 बजे के बीच हुई. पुलिस को अभी तक इस हरकत के पीछे के मकसद का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की जानकारी दी जा सकेगी.

उन्होंने कहा, ‘हम अभी कुछ नहीं कह सकते है. जांच चल रही है और जांच के बाद ही हम जानकारी साझा कर पाएंगे. कानून के अनुसार, आरोपी के खिलाफ जरूरी मामले दर्ज किए जाएंगे. पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या आरोपी का पहले भी ऐसा व्यवहार रहा है या वह किसी नशे के प्रभाव में था.’

हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

इस घटना से भक्तों और स्थानीय निवासियों में घबराहट फैल गई और मंदिर के अंदर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. हिंदू संगठनों और स्थानीय नेताओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की है. वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी तरह से की जाएगी और आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बारे में पुलिस ने क्या कहा?

इस घटना ने एक बार फिर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और पूजा स्थलों पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को उजागर किया है. पुलिस ने कहा कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और जांच के नतीजों के आधार पर उचित कार्रवाई करेंगे. जांच जारी रहने के कारण आगे की जानकारी का इंतजार है.

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