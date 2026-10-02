Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना के दिलसुखनगर में आरोपी ने संतोषी माता मंदिर की मूर्ति तोड़ी, गिरफ्तार

तेलंगाना के दिलसुखनगर में आरोपी ने संतोषी माता मंदिर की मूर्ति तोड़ी, गिरफ्तार

घटना को लेकर एसीपी रविंदर रेड्डी ने फिलहाल कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही हम जानकारी साझा कर पाएंगे.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 02 Oct 2026 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के दिलसुखनगर में तनाव पैदा करने वाली एक चौंकाने वाली घटना में, एक व्यक्ति कथित तौर पर दिलसुखनगर बस डिपो के पास स्थित संतोषी माता मंदिर में घुस गया और पेड़ की टहनी से मूर्ति में तोड़फोड़ की. इस संबंध में एलबी नगर के एसीपी रविंदर रेड्डी ने कहा कि 30 से 40 साल की उम्र के आरोपी ने मंदिर परिसर में घुसकर मूर्ति को तोड़ दिया.

उन्होंने कहा कि मंदिर में मौजूद पुजारी और कई भक्तों ने उसे पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची, उसे हिरासत में लिया और थाने ले आई. संतोषी माता मंदिर के अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
‘एक कचौड़ी, दो समोसा...’, यूपी चुनाव को लेकर सियासी गलियों में गूंज रहा ये नारा
‘एक कचौड़ी, दो समोसा...’, यूपी चुनाव को लेकर सियासी गलियों में गूंज रहा ये नारा
इंडिया
Video: 'मेरा रंग दे बसंती...', CJP के मंच से विशाल ददलानी ने गाया गाना, झूमा क्राउड
Video: 'मेरा रंग दे बसंती...', CJP के मंच से विशाल ददलानी ने गाया गाना, झूमा क्राउड
इंडिया
गुवाहाटी के क्लब में महिला के साथ हैवानियत, निर्वस्त्र कर पीटा, मैनेजर गिरफ्तार
गुवाहाटी के क्लब में महिला के साथ हैवानियत, निर्वस्त्र कर पीटा, मैनेजर गिरफ्तार
इंडिया
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला

आरोपी के खिलाफ जरूरी मामले दर्ज किए जाएंगे- ACP रविंदर रेड्डी

ACP रविंदर रेड्डी के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार (2 अक्टूबर, 2026) को सुबह 9:50 बजे से 10 बजे के बीच हुई. पुलिस को अभी तक इस हरकत के पीछे के मकसद का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की जानकारी दी जा सकेगी. 

उन्होंने कहा, ‘हम अभी कुछ नहीं कह सकते है. जांच चल रही है और जांच के बाद ही हम जानकारी साझा कर पाएंगे. कानून के अनुसार, आरोपी के खिलाफ जरूरी मामले दर्ज किए जाएंगे. पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या आरोपी का पहले भी ऐसा व्यवहार रहा है या वह किसी नशे के प्रभाव में था.’

हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

इस घटना से भक्तों और स्थानीय निवासियों में घबराहट फैल गई और मंदिर के अंदर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. हिंदू संगठनों और स्थानीय नेताओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की है. वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी तरह से की जाएगी और आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बारे में पुलिस ने क्या कहा?

इस घटना ने एक बार फिर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और पूजा स्थलों पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को उजागर किया है. पुलिस ने कहा कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और जांच के नतीजों के आधार पर उचित कार्रवाई करेंगे. जांच जारी रहने के कारण आगे की जानकारी का इंतजार है. 

यह भी पढ़ेंः अभिजीत दीपके ने सहयोग के लिए मुंबई पुलिस को कहा थैंक्यू, 'दिल्ली पुलिस कुछ...'

Published at : 02 Oct 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
Rangareddy CRIME TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘एक कचौड़ी, दो समोसा...’, यूपी चुनाव को लेकर सियासी गलियों में गूंज रहा ये नारा
‘एक कचौड़ी, दो समोसा...’, यूपी चुनाव को लेकर सियासी गलियों में गूंज रहा ये नारा
इंडिया
Video: 'मेरा रंग दे बसंती...', CJP के मंच से विशाल ददलानी ने गाया गाना, झूमा क्राउड
Video: 'मेरा रंग दे बसंती...', CJP के मंच से विशाल ददलानी ने गाया गाना, झूमा क्राउड
इंडिया
गुवाहाटी के क्लब में महिला के साथ हैवानियत, निर्वस्त्र कर पीटा, मैनेजर गिरफ्तार
गुवाहाटी के क्लब में महिला के साथ हैवानियत, निर्वस्त्र कर पीटा, मैनेजर गिरफ्तार
इंडिया
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
SIR Controversy | Mumbai CJP Protest: EC ने माना 'शुद्ध' नहीं SIR? Seedha Sawal | BJP | Congress
SIR Controversy: SIR पर दिल्ली से मुंबई तक प्रदर्शन, Gyanesh Kumar के खिलाफ सड़क पर उतरे विपक्ष
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Video: 'मेरा रंग दे बसंती...', CJP के मंच से विशाल ददलानी ने गाया गाना, झूमा क्राउड
Video: 'मेरा रंग दे बसंती...', CJP के मंच से विशाल ददलानी ने गाया गाना, झूमा क्राउड
पंजाब
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
स्पोर्ट्स
ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह
ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 9 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 9 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
एग्रीकल्चर
क्या गमले में भी उगा सकते हैं कॉफी का पेड़, जान लीजिए तरीका
क्या गमले में भी उगा सकते हैं कॉफी का पेड़, जान लीजिए तरीका
विश्व
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
इंडिया
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget