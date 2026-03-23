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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना: मां के शव के पास पूरी रात रोती रही ढाई साल की मासूम, पत्थरों से कुचलकर की गई हत्या

तेलंगाना: मां के शव के पास पूरी रात रोती रही ढाई साल की मासूम, पत्थरों से कुचलकर की गई हत्या

Telangana News: रंगारेड्डी जिला में एक महिला की हत्या के बाद उसका शव सुनसान इलाके में फेंक दिया गया, जहां उसकी ढाई साल की बच्ची पूरी रात रोती रही और सुबह स्थानीय लोगों ने घटना का खुलासा किया.

By : तेलगू डेस्क | Updated at : 23 Mar 2026 02:17 PM (IST)
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Telangana News: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला के फ़ारूक़नगर मंडल स्थित रंगारेड्डीगुडा में एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. गांव के बाहरी इलाके में एक महिला का शव मिला, जिसके पास उसकी ढाई साल की बच्ची पूरी रात रोती रही. रविवार सुबह जब स्थानीय लोग वहां से गुजरे तो बच्ची की रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और महिला का शव देखा. मृतका की पहचान 31 साल के शोभ के रूप में हुई है, जिसकी सिर पर पत्थर से हमला कर हत्या की गई थी.

जानकारी के  मुताबिक, शोभ की शादी करीब दस साल पहले महबूबनगर जिले के कोइलकोंडा निवासी एक व्यक्ति से हुई थी और उनका एक सात साल का बेटा भी है. पति से अनबन के चलते वह तीन साल पहले अलग हो गई थी और इसके बाद नरसिम्हुलु नामक व्यक्ति के साथ सहजीवन में रह रही थी. दोनों की ढाई साल की बेटी ममता है. हालांकि, नरसिम्हुलु के शराब की लत और झगड़ों के कारण शोभ अपने मायके लौट आई थी.

आरोपी शव बोरे में भरकर दूर ले गया

बताया जा रहा है कि शनिवार को नरसिम्हुलु ने बेटे के लिए साइकिल खरीदने का बहाना बनाकर शोभ को बुलाया. इसके बाद वह अपनी बेटी के साथ घर से निकली, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी. पुलिस को शक है कि उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने महबूबनगर के वीरन्नापेट इलाके में शोभ की हत्या की और उसके शव को एक बोरे में भरकर बाइक पर रखकर करीब 50 से 60 किलोमीटर तक ले गया. इस दौरान ढाई साल की बच्ची भी उसके साथ थी. रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी की हरकतें कैद होने की बात सामने आई है.

पुलिस आरोपी नरसिम्हुलु की तलाश में जुटी 

आरोपी ने अंत में रंगारेड्डीगुडा के सुनसान इलाके में शव को फेंक दिया और बच्ची को भी वहीं छोड़कर फरार हो गया. इस अमानवीय घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. मामले में मृतका की मां करुणाम्मा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. शादनगर पुलिस आरोपी नरसिम्हुलु की तलाश में जुटी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

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Published at : 23 Mar 2026 02:17 PM (IST)
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