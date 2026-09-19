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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत

तेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत

तेलंगाना में पलामाकुला गांव के पास नेशनल हाईवे 44 पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौके पर ही या नजदीकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 19 Sep 2026 01:56 PM (IST)
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तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में गणेश चतुर्थी का जश्न मना रहे एक परिवार के साथ दुखद घटना हुई. पलामाकुला गांव के पास नेशनल हाईवे 44 पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. शमशाबाद पुलिस के अनुसार, परिवार के 4 सदस्य पास के गांव में गणेश विसर्जन के बाद शमशाबाद लौट रहे थे. वे महबूबनगर जिले के नवाबपेट मंडल के मेट्टुगड्डा थंडा गांव के रहने वाले थे. 

यह हादसा गांव की ओर जाने वाले व्यस्त हाईवे पर हुआ, जिसमें गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौके पर ही या नजदीकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई. हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया. ड्राइवर सबावथ अशोक को इलाज के लिए पास के शमशाबाद अस्पताल ले जाया गया. 

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क्या है पूरा मामला

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब गाड़ी में सवार लोग गणेश चतुर्थी विसर्जन के बाद शमशाबाद स्थित अपने घर लौट रहे थे. हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और घायल व मृतकों को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए इमरजेंसी रेस्पॉन्डर को बुलाना पड़ा. शमशाबाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उससे पूछताछ कर रही है कि क्या वह तेज गति से गाड़ी चला रहा था या उसे नींद आ रही थी. 

पुलिस अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा किस वजह से हुआ. ड्राइवर की थकान या गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी जैसी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है. हादसे की वजह समझने के लिए हाईवे के सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि दुर्घटना स्थल शमशाबाद पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है. हादसे में मारे गए लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है.

देश के सबसे व्यस्त हाईवे में शुमार NH-44 

इस हादसे ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है और लोगों से अपनी सुरक्षा के प्रति खासकर हाईवे पर अधिक जागरूक रहने की अपील की जा रही है. NH-44 देश के सबसे व्यस्त हाईवे में से एक है और इस हाईवे पर खासकर तेलंगाना में दुर्घटनाओं की खबरें आम हैं. पुलिस ने नागरिकों से सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक रहने और हमेशा गति सीमा के भीतर गाड़ी चलाने की अपील की है.

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Published at : 19 Sep 2026 01:56 PM (IST)
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