तेलंगाना में सियासी संग्राम तेज! GO 97 के विरोध में प्रदर्शन करते पूर्व मंत्री गिरफ्तार

तेलंगाना में विपक्षी दल BRS और कांग्रेस सरकार के बीच चल रहा राजनीतिक तनाव एक बार फिर सामने आया है. गुरुवार को पूर्व मंत्री और BRS लेजिस्लेचर पार्टी के डिप्टी लीडर टी. हरीश राव को हनमकोंडा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन में शामिल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उनकी गिरफ्तारी के बाद BRS कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई.

हरीश राव इससे पहले अपने कोकापेट स्थित आवास पर नजरबंद किए गए थे. इसके बावजूद वह वारंगल पहुंचे और हनमकोंडा कलेक्ट्रेट में चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए. पुलिस का कहना था कि कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं ली गई थी और इससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी.

प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे हरीश राव

हरीश राव हनमकोंडा के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के समर्थन में पहुंचे थे. छात्र GO 97 का विरोध कर रहे हैं. इस आदेश में पॉलिटेक्निक शिक्षा को यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी में शामिल करने का प्रस्ताव है. हरीश राव ने छात्रों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की और सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने की अपील की.

TNGO कर्मचारियों के प्रदर्शन में भी हुए शामिल

पूर्व मंत्री ने TNGO कर्मचारियों के प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया. कर्मचारी लंबे समय से लंबित बकाया राशि और भत्तों का भुगतान करने के साथ कर्मचारी स्वास्थ्य योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान हरीश राव ने कांग्रेस सरकार पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि BRS अपने आरोपों के समर्थन में सबूत देने के लिए तैयार है.

कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस और BRS कार्यकर्ताओं में बहस

हरीश राव की गिरफ्तारी से पहले कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस और BRS कार्यकर्ताओं के बीच बहस और हल्की झड़प की स्थिति बनी. प्रदर्शन में एरबेली दयाकर राव और पल्ला राजेश्वर रेड्डी समेत BRS के कई नेता मौजूद थे. हरीश राव को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उन्हें पैदल सुबेदारी पुलिस स्टेशन ले गई. इस दौरान बड़ी संख्या में BRS कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया.

पहले भी नजरबंद किए जा चुके हैं हरीश राव

हरीश राव की नजरबंदी का मामला इस सप्ताह पहले भी सामने आया था. उन्हें TIMS अस्पताल के प्रस्तावित दौरे से पहले उनके आवास पर नजरबंद किया गया था. BRS नेताओं ने इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है. पार्टी नेताओं ने इसे अघोषित आपातकाल तक बताया है. फिलहाल हनमकोंडा कलेक्ट्रेट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है और BRS समर्थक हरीश राव की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं. यह घटनाक्रम तेलंगाना में BRS और सत्ताधारी कांग्रेस के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव को दिखाता है.