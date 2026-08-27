Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना में सियासी संग्राम तेज! GO 97 के विरोध में प्रदर्शन करते पूर्व मंत्री गिरफ्तार

तेलंगाना में सियासी संग्राम तेज! GO 97 के विरोध में प्रदर्शन करते पूर्व मंत्री गिरफ्तार

तेलंगाना के हनमकोंडा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री टी. हरीश राव गिरफ्तार किए गए. जानिए GO 97, पॉलिटेक्निक छात्रों के प्रदर्शन और BRS-पुलिस विवाद के बारे में.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 27 Aug 2026 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना में विपक्षी दल BRS और कांग्रेस सरकार के बीच चल रहा राजनीतिक तनाव एक बार फिर सामने आया है. गुरुवार को पूर्व मंत्री और BRS लेजिस्लेचर पार्टी के डिप्टी लीडर टी. हरीश राव को हनमकोंडा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन में शामिल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उनकी गिरफ्तारी के बाद BRS कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई.

हरीश राव इससे पहले अपने कोकापेट स्थित आवास पर नजरबंद किए गए थे. इसके बावजूद वह वारंगल पहुंचे और हनमकोंडा कलेक्ट्रेट में चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए. पुलिस का कहना था कि कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं ली गई थी और इससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी.

प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे हरीश राव

हरीश राव हनमकोंडा के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के समर्थन में पहुंचे थे. छात्र GO 97 का विरोध कर रहे हैं. इस आदेश में पॉलिटेक्निक शिक्षा को यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी में शामिल करने का प्रस्ताव है. हरीश राव ने छात्रों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की और सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने की अपील की.

TNGO कर्मचारियों के प्रदर्शन में भी हुए शामिल

पूर्व मंत्री ने TNGO कर्मचारियों के प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया. कर्मचारी लंबे समय से लंबित बकाया राशि और भत्तों का भुगतान करने के साथ कर्मचारी स्वास्थ्य योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान हरीश राव ने कांग्रेस सरकार पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि BRS अपने आरोपों के समर्थन में सबूत देने के लिए तैयार है.

कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस और BRS कार्यकर्ताओं में बहस

हरीश राव की गिरफ्तारी से पहले कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस और BRS कार्यकर्ताओं के बीच बहस और हल्की झड़प की स्थिति बनी. प्रदर्शन में एरबेली दयाकर राव और पल्ला राजेश्वर रेड्डी समेत BRS के कई नेता मौजूद थे. हरीश राव को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उन्हें पैदल सुबेदारी पुलिस स्टेशन ले गई. इस दौरान बड़ी संख्या में BRS कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया.

पहले भी नजरबंद किए जा चुके हैं हरीश राव

हरीश राव की नजरबंदी का मामला इस सप्ताह पहले भी सामने आया था. उन्हें TIMS अस्पताल के प्रस्तावित दौरे से पहले उनके आवास पर नजरबंद किया गया था. BRS नेताओं ने इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है. पार्टी नेताओं ने इसे अघोषित आपातकाल तक बताया है. फिलहाल हनमकोंडा कलेक्ट्रेट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है और BRS समर्थक हरीश राव की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं. यह घटनाक्रम तेलंगाना में BRS और सत्ताधारी कांग्रेस के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव को दिखाता है.

और पढ़ें
Published at : 27 Aug 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
BRS Telangana CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेपाल बाढ़: सांसद विदुषी राणा बोलीं- 'जब भी कोई आपदा आता है, भारत...'
नेपाल बाढ़: सांसद विदुषी राणा बोलीं- 'जब भी कोई आपदा आता है, भारत...'
इंडिया
तेलंगाना में सियासी संग्राम तेज! GO 97 के विरोध में प्रदर्शन करते पूर्व मंत्री गिरफ्तार
तेलंगाना में सियासी संग्राम तेज! GO 97 के विरोध में प्रदर्शन करते पूर्व मंत्री गिरफ्तार
इंडिया
संसद सत्र: खरगे की पीएम मोदी को चिट्ठी, 'लोकसभा की मौजूदा सीटों को...'
संसद सत्र: खरगे की पीएम मोदी को चिट्ठी, 'लोकसभा की मौजूदा सीटों को...'
इंडिया
Xप्लेन: देश में कितने Gen Z और 40 साल उम्र तक के सांसद-विधायक? हर तीसरा शख्स परिवारवादी
देश में कितने Gen Z और 40 साल उम्र तक के MP-MLA? हर तीसरा शख्स परिवारवादी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 100 करोड़ पार ओपनिंग के बीच छिड़ी जंग! क्या 'KGF' जैसा जादू चलाने में नाकाम रहे सुपरस्टार यश? (27.08.26)
Asim Riaz-Himanshi विवाद में 27 नवंबर 2023 का ट्विस्ट, CCTV और रिकॉर्डिंग से खुलेंगे पुराने राज
Nirahua को गले लगाकर रोईं Pakhi Hegde, पुराने रिश्ते पर खुलासे से फिर बढ़ी चर्चा
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी किया ये काम
Salman Khan के 38 Years Celebration पर आएगा The Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
इंडिया
संसद सत्र: खरगे की पीएम मोदी को चिट्ठी, 'लोकसभा की मौजूदा सीटों को...'
संसद सत्र: खरगे की पीएम मोदी को चिट्ठी, 'लोकसभा की मौजूदा सीटों को...'
राजस्थान
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
क्रिकेट
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
बॉलीवुड
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
विश्व
नेपाल में भारी तबाही: अगले 3 दिन भारी, चीन का अलर्ट- अभी नहीं टला खतरा
नेपाल में भारी तबाही: अगले 3 दिन भारी, चीन का अलर्ट- अभी नहीं टला खतरा
विश्व
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
टेक्नोलॉजी
फेसबुक-इंस्टाग्राम पर 2 घंटे की लिमिट, ये है Meta का नया प्लान
फेसबुक-इंस्टाग्राम पर 2 घंटे की लिमिट, ये है Meta का नया प्लान
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget