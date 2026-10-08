साइबर अपराध के बैंकिंग नेटवर्क पर तेलंगाना पुलिस का बड़ा शिकंजा, 100 से ज्यादा गिरफ्तार

तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने साइबर अपराधियों के लिए बैंकिंग नेटवर्क उपलब्ध कराने वाले कथित ‘म्यूल अकाउंट’ गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ब्यूरो ने दो सप्ताह तक पांच दक्षिणी राज्यों – तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल - में अभियान चलाकर 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है.

आरोप है कि ये लोग साइबर अपराधियों को बैंक खाते, डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक और KYC दस्तावेज उपलब्ध कराते थे, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी से हासिल रकम को प्राप्त करने और आगे ट्रांसफर करने में किया जाता था.

पुलिस की कार्रवाई में क्या हुआ खुलासा?

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में डेबिट कार्ड और म्यूल अकाउंट से जुड़े बैंक पासबुक बरामद किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई का उद्देश्य साइबर अपराध की उस बुनियादी व्यवस्था को तोड़ना है, जिसके जरिए ठगी करने वाले गिरोह अपने अवैध लेन-देन के लिए बैंकिंग ढांचे का इस्तेमाल करते हैं. गिरफ्तार आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद लाया जा रहा है, जहां उनसे आगे पूछताछ की जाएगी.

जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन बैंक खातों के जरिए कितनी रकम का लेन-देन हुआ और गिरफ्तार लोगों के तार किन बड़े साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़े हैं. पुलिस वित्तीय लेन-देन, बैंकिंग रिकॉर्ड और आरोपियों के आपसी संपर्कों की भी जांच करेगी. इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाला नेटवर्क किस तरह साइबर ठगी की रकम को अलग-अलग खातों के जरिए घुमाता था.

टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर भी शिकंजा

तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने इससे पहले भी साइबर अपराध के लिए इस्तेमाल होने वाले डिजिटल और वित्तीय ढांचे पर कार्रवाई की है. ऐसे ही एक मामले में ब्यूरो ने तीन टेलीमार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. यह कार्रवाई वित्तीय सेवा कंपनियों के नाम से पंजीकृत SMS हेडर और टेम्पलेट के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में की गई.

इस मामले में Onextel Limited, Nimbus Adcom Pvt Ltd और TVL Media Pvt Ltd के खिलाफ शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया. शिकायत ValueFirst Digital Media Pvt Ltd की ओर से की गई थी. आरोप था कि वित्तीय सेवा क्षेत्र की SEBI-पंजीकृत कंपनियों KFin Technologies Limited और Nariman Finvest Pvt Ltd के DLT-registered SMS headers और templates का कथित तौर पर अनधिकृत इस्तेमाल कर फर्जी कमर्शियल SMS भेजे गए.

शिकायत में क्या लगाए गए आरोप

शिकायत के मुताबिक, KFin Technologies निवेशकों को SMS भेजने के लिए ‘KFINTH’ और ‘KFINMF’ जैसे पंजीकृत हेडर का इस्तेमाल करती है और उसके लिए पांच अधिकृत टेलीमार्केटर और एग्रीगेटर हैं. 9 जुलाई को ‘KFINTH’ हेडर को कथित तौर पर ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद KFin को एक ऐसा फर्जी SMS मिला, जिसमें उसका हेडर इस्तेमाल किया गया था और एक दुर्भावनापूर्ण शॉर्ट लिंक मौजूद था. ValueFirst के रिकॉर्ड में इस संदेश का कोई लॉग नहीं मिला, जबकि शिकायत के अनुसार डिलीवरी टेलीमार्केटर के तौर पर TVL Media का नाम सामने आया.

शिकायत में किन घटनाओं का जिक्र

शिकायत में 30 जुलाई को इसी तरह के एक अन्य कथित फर्जी SMS का भी उल्लेख है. इसके चलते KFin के हेडर जुलाई और अगस्त में टेलीकॉम और DLT स्क्रबिंग स्तर पर बार-बार ब्लैकलिस्ट हुए, जिससे निवेशकों को भेजे जाने वाले वास्तविक OTP और ट्रांजैक्शन संबंधी अलर्ट प्रभावित होने का दावा किया गया.

दूसरी घटना Nariman Finvest से जुड़ी बताई गई. शिकायत के अनुसार, तीन अगस्त को ‘NARIMN’ हेडर का इस्तेमाल करते हुए एक कथित फर्जी SMS भेजा गया, जिसमें एक दुर्भावनापूर्ण शॉर्ट लिंक था. ValueFirst के रिकॉर्ड में इस संदेश से जुड़े टेलीमार्केटर के तौर पर Onextel Limited का नाम सामने आया, जबकि Onextel, Nariman Finvest की अधिकृत श्रृंखला का हिस्सा नहीं था.

अपराध के लिए किन चीजों का इस्तेमाल?

शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन मामलों में DLT PE-TM scrubbing/hash व्यवस्था का कथित दुरुपयोग कर पंजीकृत हेडर और टेम्पलेट की पहचान का इस्तेमाल किया गया, जिससे फर्जी संदेश पहली नजर में वैध श्रृंखला से भेजे गए दिखाई दे सकते थे. शिकायत में Onextel को दोनों मामलों के बीच साझा कड़ी बताया गया है. TVL Media को शिकायत में Onextel की समूह कंपनी बताया गया है और दोनों का पंजीकृत पता नोएडा में समान होने का दावा किया गया है.

किन-किन धाराओं में मामला दर्ज?

तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 319(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43, 66, 66C और 66D के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की जांच साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मुख्यालय के एक निरीक्षक को सौंपी गई है.

इस तरह, म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ हालिया कार्रवाई और फर्जी SMS नेटवर्क से जुड़े पुराने मामले तेलंगाना साइबर पुलिस की उस व्यापक कार्रवाई को दिखाते हैं, जिसमें साइबर अपराध के पीछे मौजूद बैंकिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है. हालांकि, दोनों मामलों में लगाए गए आरोप जांच के अधीन हैं, जिसमें आरोपियों की भूमिका और व्यापक नेटवर्क से उनके संबंध आगे की जांच में स्पष्ट होंगे.

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