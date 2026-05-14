तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को बंडी संजय कुमार (गृह राज्य मंत्री) के बेटे बंडी भगीरथ द्वारा POCSO केस के सिलसिले में दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई 15 मई तक के लिए टाल दी. भगीरथ की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील एस. निरंजन रेड्डी ने दलील दी कि पीड़िता नाबालिग नहीं है और इस मामले में POCSO के प्रावधान लागू नहीं होते; उन्होंने भगीरथ के लिए अग्रिम जमानत की मांग की.

जस्टिस माधवी देवी ने कहा कि वह पीड़िता का पक्ष सुने बिना अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं दे सकतीं. उन्होंने पुलिस को शुक्रवार को पीड़िता की उम्र की जांच करने का आदेश दिया. पुलिस, जो केस दर्ज होने के बाद से ही काफी सुस्त रही है, ने पीड़िता की उम्र को लेकर विवाद सामने आने के बावजूद उम्र की जांच नहीं की थी.

तेलंगाना पुलिस, जिसके पास महिला सुरक्षा विंग भी है, शुरू से ही सही समय पर सही फैसला लेने में नाकाम रही है, क्योंकि आरोपी एक केंद्रीय मंत्री का बेटा है. सोशल मीडिया पर एक तबके ने इस मामले में POCSO के प्रावधानों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया. कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी वही रटी-रटाई बातें दोहराते हुए देखा गया. पीड़िता और उसके परिवार की कई तस्वीरें और वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे थे, और उनके इरादों पर सवाल उठाए जा रहे थे.

BJP से जुड़े कई सोशल मीडिया हस्तियों ने लड़की और उसके परिवार के इरादों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया. BJP और कांग्रेस के ज़्यादातर नेता इस मुद्दे पर खामोश रहे, जबकि विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है. BRS के महासचिव ने सवाल उठाया कि पुलिस ने बंदी संजय कुमार के घर पर नोटिस क्यों नहीं दिया. उन्होंने नोटिस भगीरथ के चाचा को थमा दिया.

भगीरथ ने 13 मई को नोटिस के जवाब में कहा कि वह दो दिनों के भीतर पुलिस की पूछताछ में शामिल हो सकते हैं. पुलिस ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि उन्हें तुरंत सरेंडर करना होगा. हालांकि, जब तक हाई कोर्ट कोई आदेश नहीं दे देता, तब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती.

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