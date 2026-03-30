हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana Parents Bill 2026: तेलंगाना सरकार का सख्त कानून! अब माता-पिता की देखभाल नहीं की तो काट ली जाएगी सैलरी

Telangana Parents Bill 2026: तेलंगाना सरकार का सख्त कानून! अब माता-पिता की देखभाल नहीं की तो काट ली जाएगी सैलरी

Telangana Parents Bill 2026: तेलंगाना में एक नए कानून के तहत अब कर्मचारियों को अपने माता-पिता की देखभाल करनी होगी. ऐसा न करने पर सैलरी काट ली जाएगी.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 30 Mar 2026 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना विधानसभा ने रविवार (29 मार्च 2026) को एक अहम और सामाजिक रूप से प्रभावशाली विधेयक पारित किया. तेलंगाना एम्प्लॉइज अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पैरेंटल सपोर्ट बिल, 2026 को बिना किसी विरोध के मंजूरी दे दी गई. इस कानून के तहत अब सरकारी, निजी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना अनिवार्य होगा. अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसे अपने वेतन का 15 फीसदी या न्यूनतम 10,000 प्रति माह माता-पिता को देना होगा.

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस विधेयक पर बोलते हुए सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि जो संतान अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करती, उसे समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि ₹10,000 की सीमा इसलिए तय की गई है क्योंकि इससे अधिक राशि केंद्र सरकार के मौजूदा कानूनों के खिलाफ हो सकती है. हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य केंद्र से इस सीमा को बढ़ाने की सिफारिश कर सकता है.

मुख्यमंत्री ने उद्योगपति विजयपत सिंघानिया का दिया उदाहरण

मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करते हुए उद्योगपति विजयपत सिंघानिया का उदाहरण दिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया और अपने अंतिम समय में वे अपने ही बेटे के सहयोग के बिना जीवन बिताने को मजबूर थे. उन्होंने यह भी बताया कि वे एक पूर्व मंत्री को जानते हैं, जिन्होंने अपने पिता की उपेक्षा की थी. हाल ही में उस मंत्री के पिता के निधन पर कई विधायक शोक व्यक्त करने पहुंचे थे, लेकिन यह घटना समाज के लिए एक कड़ा संदेश छोड़ गई.

बीजेपी ने किया बिल का समर्थन

बीजेपी विधायक पायल शंकर ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बुजुर्ग माता-पिता के कल्याण के लिए कानून बनाना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने इसे एक सराहनीय कदम बताया. उन्होंने मांग की कि जो लोग इस कानून का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. विधानसभा अध्यक्ष जी. प्रसाद कुमार ने भी सरकार और मुख्यमंत्री की पहल की सराहना की और इसे समाज के लिए एक आवश्यक कदम बताया.

देश में नया कानून

यह कानून देश में अपनी तरह का पहला प्रयास माना जा रहा है, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों को कानूनी रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम है. अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कानून का जमीन पर कितना प्रभाव पड़ता है और क्या यह वास्तव में बुजुर्गों की जिंदगी में सुधार ला पाएगा.

ये भी पढ़ें: पहली बार देश के मुख्य न्यायाधीश ने किया सैनिकों से संवाद, कहा- आप सीमा संभालिए, आपके हितों की रक्षा देश का जिम्मा

Published at : 30 Mar 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Revanth Reddy TELANGANA Telangana Bill
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Telangana Parents Bill 2026: तेलंगाना सरकार का सख्त कानून! अब माता-पिता की देखभाल नहीं की तो काट ली जाएगी सैलरी
तेलंगाना सरकार का सख्त कानून! अब माता-पिता की देखभाल नहीं की तो काट ली जाएगी सैलरी
इंडिया
पहली बार देश के मुख्य न्यायाधीश ने किया सैनिकों से संवाद, कहा- आप सीमा संभालिए, आपके हितों की रक्षा देश का जिम्मा
पहली बार देश के मुख्य न्यायाधीश ने किया सैनिकों से संवाद, कहा- आप सीमा संभालिए, आपके हितों की रक्षा देश का जिम्मा
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
इंडिया
लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद गिरफ्तार, ISI के इशारे पर रच रहा था भारत के खिलाफ साजिश, जानें बांग्लादेश कनेक्शन
लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद गिरफ्तार, ISI के इशारे पर रच रहा था भारत के खिलाफ साजिश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में प्रहार...वॉर रूम में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
UP News: प्रेमी के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका, शादी से इनकार पर किया ड्रामा | Pratapgarh
Chitra Tripathi: जाने युद्ध से किन देशों को हुआ बड़ा नुकसान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trumpa
Iran US Israel War: 30 दिन… फिर भी नहीं झुका ईरान | America | Trump | Big Breaking | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Vs Pakistan Fighter Jet: राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
बिहार
'उनके चेहरे पर…', इस्तीफे को लेकर कैसा था CM नीतीश कुमार का रिएक्शन? इस नेता ने बताया
'उनके चेहरे पर…', इस्तीफे को लेकर कैसा था CM नीतीश कुमार का रिएक्शन? इस नेता ने बताया
इंडिया
Explained: पिछले 3 महीनों की खपत से तय होगा आपका अगला गैस सिलेंडर! केंद्र सरकार की नई LPG पॉलिसी के बारे में जानें सबकुछ
3 महीनों की खपत से तय होगा अगला गैस सिलेंडर! केंद्र सरकार की नई LPG पॉलिसी के बारे में जानें सबकुछ
टेलीविजन
विवियन डीसेना दूसरी बार बने पिता, पत्नी नूरान ने दिया बेटे को जन्म, पोस्ट शेयर कर लिखी ये बात
विवियन डीसेना दूसरी बार बने पिता, पत्नी नूरान ने दिया बेटे को जन्म, पोस्ट शेयर कर लिखी ये बात
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
विश्व
Fighter Jet Power: राफेल से कितना खतरनाक KF-21? एशिया के इन देशों ने खरीदने के लिए लगाई लाइन, पढ़ें पावर कंपैरिजन
राफेल से कितना खतरनाक KF-21? एशिया के इन देशों ने खरीदने के लिए लगाई लाइन, पढ़ें पावर कंपैरिजन
शिक्षा
JEE Mains 2026: JEE Mains Session 2 का एडमिट कार्ड जारी,ऐसे करें तुरंत डाउनलोड
JEE Mains Session 2 का एडमिट कार्ड जारी,ऐसे करें तुरंत डाउनलोड
हेल्थ
BA.3.2 Covid Variant: कैसे हैं Cicada कोविड स्ट्रेन के लक्षण, जिसकी वजह से तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस?
कैसे हैं Cicada कोविड स्ट्रेन के लक्षण, जिसकी वजह से तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget