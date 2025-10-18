हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana Crime: तेलंगाना के निजामाबाद में राउडी शीटर के हमले में कांस्टेबल की मौत, साथी घायल, सुरक्षा पर उठे सवाल

Telangana Crime: तेलंगाना के निजामाबाद में राउडी शीटर के हमले में कांस्टेबल की मौत, साथी घायल, सुरक्षा पर उठे सवाल

तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक राउडी शीटर रियाज ने पुलिस कांस्टेबल प्रमोद पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी. साथी कांस्टेबल विठ्ठल घायल हुए. पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी है.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 18 Oct 2025 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल की एक राउडी शीटर की तरफ से किए गए हमले में मौत हो गई. यह घटना बता रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले भी कितने असुरक्षित हैं. जानकारी के अनुसार निजामाबाद शहर के विनायक नगर क्षेत्र में रविवार दोपहर दो पुलिस कांस्टेबल प्रमोद और विठ्ठल कई मामलों में आरोपी रियाज नामक राउडी शीटर को बाइक पर पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे. तभी अचानक रियाज ने अपने पास रखे चाकू से कांस्टेबल प्रमोद की छाती पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया.

घायल कांस्टेबल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. हमले में उनके साथी विठ्ठल भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है. निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर साईं चैतन्य ने कहा, "यह बहुत दुखद घटना है. हमारे जवान हमेशा अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं हमें झंझोर देती हैं. हम आरोपी की तलाश में जुट गए हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

परिवार में कोहराम मचा

मृतक कांस्टेबल प्रमोद के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा, "मेरे पति हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए काम करते थे, लेकिन आज उन्हें अपनी सुरक्षा की भी चिंता नहीं थी. मुझे न्याय चाहिए." पुलिस ने रियाज की तलाश के लिए पूरे जिले में छापेमारी तेज कर दी है और कई जगहों पर नाकेबंदी कर दी गई है. रियाज विनायक नगर क्षेत्र में कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ पहले से ही कई केस दर्ज हैं. इसके अलावा मृतक के परिवार वाले पुलिस कांस्टेबल की लाश के पास रोते-बिलखते हुए दिखाई दिए.

 ये भी पढ़ें: राजेश राम के साथ खेला! कुटुम्बा में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ RJD उतारेगी प्रत्याशी? अटकलें तेज

Published at : 18 Oct 2025 02:22 PM (IST)
Tags :
Constable Nizamabad MURDER TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
Advertisement

वीडियोज

परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
बॉलीवुड
आचार की शौकीन हैं परिणीति चोपड़ा, पिज्जा के साथ खाया आम का आचार
आचार की शौकीन हैं परिणीति चोपड़ा, पिज्जा के साथ खाया आम का आचार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
जनरल नॉलेज
Rohit Sharma Property: देश-विदेश में कहां हैं रोहित शर्मा की प्रॉपर्टी, जानें वो कितने अमीर?
देश-विदेश में कहां हैं रोहित शर्मा की प्रॉपर्टी, जानें वो कितने अमीर?
हेल्थ
गैस और हार्ट अटैक में क्या है फर्क? कंफ्यूजन से बचने के लिए जानें ये जरूरी तरीके
गैस और हार्ट अटैक में क्या है फर्क? कंफ्यूजन से बचने के लिए जानें ये जरूरी तरीके
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Embed widget