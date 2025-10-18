तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल की एक राउडी शीटर की तरफ से किए गए हमले में मौत हो गई. यह घटना बता रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले भी कितने असुरक्षित हैं. जानकारी के अनुसार निजामाबाद शहर के विनायक नगर क्षेत्र में रविवार दोपहर दो पुलिस कांस्टेबल प्रमोद और विठ्ठल कई मामलों में आरोपी रियाज नामक राउडी शीटर को बाइक पर पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे. तभी अचानक रियाज ने अपने पास रखे चाकू से कांस्टेबल प्रमोद की छाती पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया.

घायल कांस्टेबल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. हमले में उनके साथी विठ्ठल भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है. निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर साईं चैतन्य ने कहा, "यह बहुत दुखद घटना है. हमारे जवान हमेशा अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं हमें झंझोर देती हैं. हम आरोपी की तलाश में जुट गए हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

परिवार में कोहराम मचा

मृतक कांस्टेबल प्रमोद के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा, "मेरे पति हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए काम करते थे, लेकिन आज उन्हें अपनी सुरक्षा की भी चिंता नहीं थी. मुझे न्याय चाहिए." पुलिस ने रियाज की तलाश के लिए पूरे जिले में छापेमारी तेज कर दी है और कई जगहों पर नाकेबंदी कर दी गई है. रियाज विनायक नगर क्षेत्र में कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ पहले से ही कई केस दर्ज हैं. इसके अलावा मृतक के परिवार वाले पुलिस कांस्टेबल की लाश के पास रोते-बिलखते हुए दिखाई दिए.

