बाधा बन गया 3 बच्चों वाला नियम, सरपंच चुनाव के लिए शख्स ने कर दी 12 साल की बेटी की हत्या

Telangana News: तेलंगाना के निजामाबाद जिले से एक दिल दहला देने और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां सरपंच पद की लालसा में एक पिता ने अपनी ही 12 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. सरपंच पद के लिए अयोग्य न हो जाए इसलिए पिता ने अपनी बेटी को योजनाबद्ध तरीके से नहर में धकेलकर हत्या कर दी, जिससे समाज स्तब्ध रह गया. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

बाधा बन गया तीन बच्चों का नियम

महाराष्ट्र के पांडुरंग नाम के एक व्यक्ति की राजनीति में आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा है. वह गांव में सरपंच के रूप में चुनाव लड़ना चाहता है. हालांकि, तीन बच्चों का नियम उसके लिए बाधा बन गया. इस बाधा को दूर करने के लिए उसने जो रास्ता चुना वह सबसे घृणित था. अपने तीन बच्चों में से एक को कम करने के इरादे से, उसने मौजूदा सरपंच गणेश के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची. एक सुनियोजित योजना के मुताबिक, वह अपनी बड़ी बेटी प्राची को निजामाबाद जिले के एडपल्ली के पास निजाम सागर नहर के पास ले गया.

नियम से बचने के लिए कर दी बेटी की हत्या

पांडुरंग, जिसने सबूतों से बचने के लिए एक सुनसान जगह चुनी, उसने 12 साल की लड़की को बिना किसी दया के बहती नहर में धकेल दिया. जीवित रहते हुए पानी में धकेल दिए जाने के कारण, बच्ची सांस लेने में असमर्थ हो गई और डूब गई. हालांकि शुरू में इसे एक दुर्घटना के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस की गहन जांच में असली मकसद सामने आया.

पिता ने निजामाबाद लाकर नहर में धकेल दिया



नहर में मिली अज्ञात लाश के मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल किया. पुलिस ने घटनास्थल पर आरोपियों के मोबाइल सिग्नल और सीमावर्ती इलाकों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की. गहन जांच में पांडुरंग ने अपना अपराध कबूल कर लिया. केवल एक राजनीतिक पद के लिए अपनी बेटी को खत्म करने का यह क्रूर कृत्य पुलिस को भी चकित कर गया.

पुलिस जांच में उजागर हुई क्रूरता

इस मामले में मुख्य आरोपी पांडुरंग के साथ, पुलिस ने केरू के सरपंच गणेश को भी गिरफ्तार किया, जिसने हत्या के लिए उकसाया और सहयोग किया. उन पर आईपीसी की हत्या और साजिश की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. सत्ता के लिए 12 साल की बच्ची की जान लेने की इस घटना ने दोनों राज्यों में गंभीर बहस छेड़ दी है. स्थानीय लोगों की मांग है कि स्वार्थ के लिए अपने ही खून को तोड़ने वाले इस पिता को कड़ी सजा दी जाए.