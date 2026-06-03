ओवैसी ने SIR जागरूकता अभियान को हैदराबाद की सड़कों तक पहुंचाया, नागरिकों से की ये अपील

Telangana News: AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया पर अपने जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है, और इस संदेश को सीधे स्थानीय इलाकों के निवासियों तक पहुंचा रहे हैं. याकूतपुरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान, ओवैसी ने नागरिकों से बातचीत की, उनकी चिंताओं को सुना और उन्हें अपने चुनावी विवरणों को ध्यानपूर्वक सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोकतंत्र की मजबूती हर पात्र मतदाता की भागीदारी पर निर्भर करती है.

यह अभियान मतदाता सत्यापन, घर-घर जाकर गिनती करने और चुनावी दस्तावेजीकरण को लेकर बढ़ती सार्वजनिक चर्चाओं के बीच शुरू किया गया है. पिछले कई हफ्तों से, पूरे हैदराबाद में मैपिंग और घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने की गतिविधियां चल रही हैं. इसके चलते कई निवासी मतदाता रिकॉर्ड में अपने नामों और चल रही इस प्रक्रिया से जुड़ी कार्यविधियों के बारे में स्पष्टता चाह रहे हैं. सामुदायिक स्वयंसेवक और स्थानीय प्रतिनिधि भी जागरूकता फैलाने और लोगों को इस प्रक्रिया को समझने में सहायता करने के प्रयासों में शामिल हो गए हैं.

मतदाता रिकॉर्ड में छोटी-मोटी बड़ी कठिनाइयां हो सकती है पैदा

जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान निवासियों को संबोधित करते हुए, ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया कि वोट देने का अधिकार आम नागरिकों के पास उपलब्ध सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस प्रक्रिया को केवल एक नियमित प्रशासनिक औपचारिकता न मानें, और तर्क दिया कि मतदाता सूचियां ही लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की नींव होती हैं. उनके अनुसार, मतदाता रिकॉर्ड में छोटी-मोटी विसंगतियां भी बड़ी कठिनाइयां पैदा कर सकती हैं और किसी नागरिक की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं.

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इस जागरूकता अभियान का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि डेटा संग्रह और सत्यापन का वर्तमान चरण अपने अंतिम दौर में पहुँच रहा है। नागरिकों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे अपने विवरणों की ध्यानपूर्वक समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी सुधार या चूक निर्धारित समय सीमा के भीतर ठीक कर ली जाए. कमजोर वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें प्रवासी, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार शामिल हैं; इन लोगों को अक्सर दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

वोटर्स लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित न रह जाएं

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि मतदाता जागरूकता अभियान लोकतांत्रिक भागीदारी को मज़बूत करने और चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनका तर्क है कि जागरूक नागरिक सार्वजनिक संस्थाओं के साथ जुड़ने और अपने संवैधानिक अधिकारों की सक्रिय रूप से रक्षा करने की अधिक संभावना रखते हैं. विविध और गतिशील आबादी वाले इस शहर में, ऐसी पहल यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि कोई भी वास्तविक मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित न रह जाए.

SIR प्रक्रिया का अगला चरण इस महीने के अंत में निर्धारित होने के साथ ही, मतदाता पंजीकरण, चुनावी पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी से जुड़ी चर्चाओं के और तेज़ होने की उम्मीद है। ओवैसी का यह जनसंपर्क अभियान सतर्कता, जनभागीदारी और जागरूकता को बढ़ावा देने के एक व्यापक प्रयास को दर्शाता है. साथ ही, यह नागरिकों को यह भी याद दिलाता है कि चुनावी व्यवस्था में अपनी जगह को सुरक्षित रखना, लोकतंत्र में अपनी आवाज को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है.

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