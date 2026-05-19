तेलंगाना के मेडचल मल्कानगिरी जिले के ओल्ड अलावल में एक मां ने अपनी ही छह साल की बेटी तन्विका की हत्या कर दी. महिला ने बेटी को पानी की टंकी में फेंक दिया और ढक्कन बंद कर दिया. इसके बाद टंकी को पूरी तरह पानी से भर दिया. यह घटना हैदराबाद के ओल्ड अलवाल इलाके में हुई. पुलिस की जाँच के बाद हाल ही में यह मामला सामने आया.

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेखा का साई नाम के 21 साल के एक युवक के साथ अवैध संबंध था, और उसकी बेटी उनकी शादी में रुकावट बन गई थी. जब घर पर कोई नहीं था, तो रेखा अपनी बेटी को छत पर ले गई, उसे पानी की टंकी में धक्का दे दिया, टंकी को सील कर दिया और पानी की सप्लाई चालू कर दी, जब तक कि टंकी पूरी तरह भर नहीं गई.

हैदराबाद के ओल्ड अलवाल की रहने वाली 27 साल की रेखा ने अपनी पहली शादी राजू नाम के एक व्यक्ति से की थी. उसने राजू से यह बात छिपाई थी कि शादी के समय वह पहले से ही सात महीने की गर्भवती थी. शादी के बाद, उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम तन्विका था. इस बात को स्वीकार न कर पाने के कारण, राजू ने रेखा को छोड़ दिया और उससे अलग हो गया.

महिला ने अवैध संबंध के चलते की बेटी की हत्या

इसके बाद रेखा अपने माता-पिता के साथ रहने लगी. जल्द ही उसका साई नाम के 21 साल के एक युवक के साथ अवैध संबंध बन गया, जो पास की ही एक किराने की दुकान पर काम करता था. रेखा ने साई से शादी करने के लिए कहा. हालांकि, साई और उसके परिवार वालों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि साई उस महिला से शादी नहीं कर सकता जिसका पहले से ही एक बच्चा हो.

इस इनकार से रेखा गुस्से से आग-बबूला हो गई. उसे अपनी ही छह साल की बेटी अपनी शादी में एक रुकावट लगने लगी. एक दिन, जब घर पर कोई और नहीं था, तो वह छोटी तन्विका को छत पर ले गई और उसकी हत्या कर दी.

बेटी के खो जाने का किया नाटक

हत्या के बाद, रेखा ने ऐसा नाटक किया जैसे उसकी बेटी कहीं खो गई हो. उसने सबको बताया कि तन्विका गायब हो गई है. उसके व्यवहार पर शक होने पर, रेखा की अपनी बहन श्वेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी. जब पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की CCTV फुटेज की जांच की, तो उन्होंने देखा कि रेखा अपनी बेटी को छत पर ले जा रही थी. बाद में, वह बच्ची के बिना ही अकेली वापस लौटी.

पुलिस ने रेखा से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद वह टूट गई और उसने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया. रेखा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने उसके प्रेमी साई के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है और उसकी भूमिका की जांच कर रही है.

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