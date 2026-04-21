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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजानलेवा बना हैदराबाद का रिंग रोड, मचा मौत का तांडव, दो हादसों में पांच की मौत; परिवार तबाह

जानलेवा बना हैदराबाद का रिंग रोड, मचा मौत का तांडव, दो हादसों में पांच की मौत; परिवार तबाह

Hyderabad News: एक दिन में शहर में दो बड़े हादसे. जानलेवा बना हैदराबाद का आउटर रिंग रोड. इन हादसों में दो परिवार मौत के मुंह में समा गए हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 21 Apr 2026 06:28 PM (IST)
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Road Accident in Hyderabad: हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर दो अलग-अलग दर्दनाक हादसों ने शहर को झकझोर कर रख दिया. एक ही दिन ओआरआर पर दो परिवार मौत के मुंह में समा गए. एक बेलगाम कार की टक्कर ने बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पूरे परिवार को उजाड़ दिया. दूसरी वारदात में देवी दर्शन को निकला एक पिता अपने बेटे के साथ जिंदगी की जंग हार गया.

खड़े वॉटर टैंकर से जा टकराई फॉक्सवैगन
पहला हादसा अब्दुल्लापुरमेट और पेड्डा अंबरपेट के बीच, बोंगुलूर टोल प्लाजा के करीब ओआरआर पर हुआ. बेंगलुरु निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेद प्रकाश रेड्डी (37) अपनी फोक्सवैगन पोलो में परिवार के साथ सफर कर रहे थे. घाटकेसर की ओर जा रहे वेद प्रकाश की कार ने मीडियन पर खड़े एचएमडीए के वॉटर टैंकर को जोरदार टक्कर मार दी. वह टैंकर सड़क के बीच पेड़-पौधों को पानी देने के लिए रुका हुआ था, न कोई वार्निंग साइन, न कोन, न बैरिकेड. 

वेद प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई. उनके मासूम ढाई साल के बेटे अर्जुन ने भी दम तोड़ दिया. पत्नी हिमाबिंदु और कजिन दुर्गा प्रसाद रेड्डी ने अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली. परिवार की एक अन्य सदस्य श्रीजा अभी भी जुबली हिल्स के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं. अब्दुल्लापुरमेट थाने के इंस्पेक्टर वी. अशोक रेड्डी ने मामले की पुष्टि की है.

दूसरा हादसा कैसे हुआ? 
दूसरा हादसा ओआरआर की सर्विस रोड पर रावीर्या के पास हुआ. वनस्थलीपुरम के साहेबनगर निवासी प्रशांत गौड़ (41) अपने 11 साल के बेटे श्रीतन के साथ सूर्यगिरि येल्लम्मा के दर्शन के लिए बाइक पर निकले थे. अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पिता-पुत्र दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. प्रशांत की पत्नी वाणी और बेटी साशिका गंभीर रूप से घायल हुईं, जिन्हें तुक्कुगुडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दोनों हादसों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. आखिर ओआरआर पर सुरक्षा के इंतजाम कहां हैं? एचएमडीए का टैंकर बिना किसी चेतावनी के हाईस्पीड रोड पर खड़ा था, और सर्विस रोड पर हिट-एंड-रन का आरोपी वाहन अभी भी फरार है. प्रशासन की इस लापरवाही ने दो परिवारों को पल भर में तबाह कर दिया. मृतकों के परिजन न्याय और मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी के चपेट में घाटी, 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा

Published at : 21 Apr 2026 06:28 PM (IST)
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