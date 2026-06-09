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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना में 15 ठिकानों पर ACB की रेड, सरकारी इंजीनियर के घर से मिले सोने के बिस्किट, जांच के दायरे में 100 करोड़ की संपत्ति

तेलंगाना में 15 ठिकानों पर ACB की रेड, सरकारी इंजीनियर के घर से मिले सोने के बिस्किट, जांच के दायरे में 100 करोड़ की संपत्ति

Telangana News: ACB की टीमें अभी अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जमीन के रिकॉर्ड, कंपनियों में हिस्सेदारी और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही हैं.

By : मोहसिन अली | Updated at : 09 Jun 2026 06:09 PM (IST)
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भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रोड्स एंड बिल्डिंग्स (R&B) विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ जे. मोहन नाइक और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी कई प्रॉपर्टीज़ पर एक साथ छापे मारे. उन पर आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप है.

यह तलाशी हैदराबाद और राज्य के अन्य हिस्सों सहित लगभग 15 जगहों पर की गई. आरोप है कि इस सीनियर अधिकारी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके भारी संपत्ति जमा की है. सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान अधिकारियों को सोने के बिस्किट, गहने, चांदी की चीजें, कैश और प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज़ मिले हैं.

शुरुआती अनुमानों के अनुसार, जांच के दायरे में आई कुल संपत्ति की मार्केट वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकती है, हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि अंतिम मूल्यांकन विस्तृत जांच प्रक्रिया के बाद ही पूरा होगा. ACB की टीमें अभी अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ज़मीन के रिकॉर्ड, कंपनियों में हिस्सेदारी और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही हैं.

जांचकर्ता इस आरोप की भी जांच कर रहे हैं कि तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके कुछ खास ठेकेदारों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जिससे उन्हें अनुचित वित्तीय लाभ हुआ. अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि क्या इतने सालों में बनाई गई संपत्ति अधिकारी की घोषित आय और कानूनी कमाई से मेल खाती है.

इन छापों ने काफी ध्यान खींचा है क्योंकि इसमें शामिल कथित संपत्ति का दायरा बड़ा है और जांच के दायरे में आया अधिकारी ऊंचे पद पर है. आगे की जांच के लिए कई दस्तावेज़, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड ज़ब्त किए गए हैं.

चल-अचल संपत्ति का पता लगा रही एजेंसी

एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ता अलग-अलग जगहों पर चल-अचल संपत्ति का पता लगा रहे हैं और रिश्तेदारों व सहयोगियों के ज़रिए किए गए संभावित निवेश की जांच कर रहे हैं. कई सालों के वित्तीय लेन-देन की भी बारीकी से जांच की जा रही है.

ACB ने अभी तक ज़ब्ती की पूरी जानकारी जारी नहीं की है, क्योंकि तलाशी और जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है. जांच के नतीजों के आधार पर, भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कानूनों के तहत आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. एजेंसी द्वारा ज़ब्त किए गए रिकॉर्ड का मूल्यांकन और विश्लेषण पूरा होने के बाद और जानकारी मिलने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ें : विद्रोह की चिंगारी से उबलते PoK में मुनीर सेना की बर्बरता, भारत ने दुनिया के सामने किया पाकिस्तान को बेपर्दा

Published at : 09 Jun 2026 05:57 PM (IST)
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