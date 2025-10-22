5 साल तक मोर्चरी में पड़ा रहा युवक का शव, पत्नी करती रही तलाश! बहरीन से आई दिल दहला देने वाली खबर
तेलंगाना के नरेश जो 2018 में बहरीन गए थे, पांच साल तक मोर्चरी में अज्ञात पड़े रहे. अब पहचान हुई है और परिवार चाहता है कि शव भारत लाकर सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए.
तेलंगाना के जगतियाल जिले से एक दिल पसीज देने वाली घटना सामने आई है, जहां रोजगार की तलाश में बहरीन गए एक युवक का शव पांच लंबे सालों तक एक अस्पताल की मोर्चरी में बिना पहचान के पड़ा रहा. मेटपल्ली टाउन के रामनगर निवासी नरेश की पहचान अब हो सकी है, जिसकी मौत मई 2020 में ही हो चुकी थी. इस लंबे अरसे में उसके माता-पिता का भी देहांत हो गया, जबकि उसकी पत्नी लता अपने पति की तलाश में एक अकेली संघर्ष करती रही.
2008 में शुरू होती है नरेश की कहानी
नरेश की कहानी 2008 में शुरू होती है, जब उसकी शादी कल्याणगूट गांव की लता से हुई और वह बेहतर भविष्य की आस में बहरीन चला गया. वहाँ उसने पहले मजदूरी और फिर एक कंपनी में मैकेनिक के रूप में काम किया. साल 2018 में उसने अपने परिवार को आखिरी बार फोन किया था, जिसमें उसने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पैसे भेजने को कहा था. इसके बाद उसका कोई अता-पता नहीं चला. परिवार ने कई कोशिशें कीं, लेकिन भारतीय दूतावास में गलत उपनाम दर्ज होने के चलते उन्हें कोई सफलता नहीं मिली.
भारतीय दूतावास ने दी अज्ञात शव की जानकारी
हाल ही में, जब बहरीन में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया के जरिए एक अज्ञात शव की जानकारी साझा की, तो परिवार को इस बात का पता चला. स्वयंसेवी संगठन 'सुखी भो' के सहयोग से पुष्टि हुई कि यह शव नरेश का ही है. अब उसके परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि नरेश के शव को जल्द से जल्द भारत लाया जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जा सके. एक अधिकारी ने बताया, "हम परिवार के संपर्क में हैं और शव को भारत वापस लाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं."
