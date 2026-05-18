तेलंगाना की सत्ता के गलियारों में हलचल मचा देने वाले एक बड़े सियासी बयान में, निज़ामाबाद के MP धर्मपुरी अरविंद ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर एक सनसनीखेज़ आरोप लगाया. उन्होंने खुले तौर पर यह सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई 'गुपचुप तालमेल' या समझौता है.

मीडिया से बात करते हुए, BJP सांसद ने मोदी के हालिया हैदराबाद दौरे के दौरान हुई एक बातचीत का ज़िक्र किया, जो देखने में काफी दोस्ताना लग रही थी. उस बातचीत में प्रधानमंत्री को रेवंत रेड्डी से यह कहते हुए सुना गया था, “मुझ से जुड़ जाइए” (यानी मेरे साथ आ जाइए). अरविंद ने आरोप लगाया कि यह बात कोई यूं ही कही गई बात नहीं थी, बल्कि यह दोनों के बीच एक 'अनकही दोस्ती' का इशारा था. इस बात ने उन्हें BJP और शुभेंदु अधिकारी के बीच की पुरानी नज़दीकी की याद दिला दी – वहीं शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने बाद में BJP छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया था.

'किसी कांग्रेसी CM को न्योता क्यों देते हैं PM' - धर्मपुरी अरविंद

इसी बात की तुलना करते हुए, अरविंद ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री, कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री को इस तरह का न्योता क्यों देंगे जब तक कि पर्दे के पीछे कुछ और ही न पक रहा हो. अपनी बेबाक और तीखी ज़बान के लिए मशहूर इस MP ने सिर्फ़ इशारों-इशारों में बात कहकर ही अपनी बात खत्म नहीं की. उन्होंने सीधे तौर पर यह मांग की कि कांग्रेस आलाकमान फौरन रेवंत रेड्डी को हटाकर उनकी जगह किसी ऐसे वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बनाए, जिस पर इस तरह के शक-शुबहे न हों.

उन्होंने कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और दुद्दिल्ला श्रीधर बाबू को इस पद के लिए सही विकल्प बताया. उनका तर्क था कि राज्य को एक ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, जिसकी अपनी पार्टी और जनता के प्रति वफ़ादारी पर किसी को कोई शक न हो. BJP के एक जाने-माने नेता की ये टिप्पणियाँ एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि ये न केवल कांग्रेस सरकार पर हमला करती हैं, बल्कि परोक्ष रूप से BJP के अपने रुख में भी एक दोहरापन दिखाती हैं एक तरफ वे कांग्रेस CM को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर CM से नज़दीकी बढ़ाने का आरोप भी लग रहा है.

अरविंद के इस बयान को रेवंत रेड्डी को घेरने की एक सोची-समझी चाल के तौर पर देखा जा रहा है. यह ऐसे समय में हो रहा है जब विपक्षी पार्टी BJP तेलंगाना में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि CM और प्रधानमंत्री के बीच किसी गुप्त सांठगांठ की बात कहकर, यह सांसद रेवंत रेड्डी की 'मोदी-विरोधी' छवि को कमज़ोर करने और उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है जो वैचारिक रूप से समझौता करने को तैयार रहता है.

अरविंद ने शुभेंदु अधिकारी का क्यों किया जिक्र

शुभेंदु अधिकारी का ज़िक्र करना यहाँ खास तौर पर मायने रखता है; अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी थे, BJP में शामिल हो गए और पश्चिम बंगाल में पार्टी का एक अहम चेहरा बन गए. उस मिसाल का हवाला देकर, अरविंद यह संकेत दे रहे हैं कि रेवंत रेड्डी भी शायद इसी तरह के किसी राजनीतिक बदलाव की फिराक में हैं, या कम से कम पर्दे के पीछे कोई आपसी तालमेल बनाए हुए हैं.

कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद के मुताबिक इस पर पलटवार किया है. उसने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और इन्हें BJP की राज्य इकाई की हताशा का संकेत करार दिया है. कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने अरविंद की 'नेतृत्व परिवर्तन' की मांग को "हास्यास्पद" बताया और BJP सांसद को याद दिलाया कि तेलंगाना की जनता ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व को स्पष्ट जनादेश दिया है.

हालाँकि, इस विवाद का समय काफी अहम है. राज्य में 'बयानों की जंग' ज़ोरों पर है; विपक्षी दल लगातार सत्ताधारी कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह राज्य के वित्त, फंड के आवंटन और कृष्णा नदी जल विवाद जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार के प्रति नरम रुख अपना रही है. अरविंद की ये टिप्पणियाँ चाहे वे सच हों या न हों इस नैरेटिव को और हवा देंगी. साथ ही, ये रेवंत रेड्डी को अपनी 'धर्मनिरपेक्ष' और 'BJP-विरोधी' छवि का और भी मज़बूती से बचाव करने के लिए मजबूर करेंगी.

कानूनी और संवैधानिक नज़रिए से देखें तो, ये आरोप महज़ राजनीतिक बयानबाज़ी से ज़्यादा कुछ नहीं हैं, क्योंकि इनके समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है. फिर भी, तेलंगाना की उथल-पुथल भरी राजनीति में, ऐसे बयानों में कांग्रेस के भीतर ही हलचल मचाने की पूरी क्षमता है.

यह भी पढ़ें : फ्री बस यात्रा और आशा वर्कर्स की सैलरी में इजाफा... शपथ लेते ही सतीशन सरकार ने लिए ये बड़े फैसले