रेवंत रेड्डी के मंत्री पर भड़के टी राजा सिंह, भगवान राम का अपमान करने का लगाया आरोप

तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने भगवान राम का अपमान करने पर वन मंत्री कोंडा सुरेखा के इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने कहा कि हमारे तेलंगाना राज्य की वन विभाग की मंत्री कोंडा सुरेखा ने पार्टी मीटिंग के दौरान बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है. उन्होंने खुले तौर पर भगवान श्री रामचंद्र के पवित्र नाम का विरोध किया है.

अपने भाषण में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना आते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हिंदी में बोलते हैं और वापस चले जाते हैं. उन्होंने मज़ाक उड़ाते हुए जनता से पूछा, "क्या जय श्री राम का नारा लगाने से आसमान से पैसा बरसता है? क्या इससे कोई नई सरकारी योजना आती है?"

टी राजा सिंह ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि एक एंडोमेंट मंत्री ने ऐसी टिप्पणियां कीं, जबकि एंडोमेंट मंत्री का मुख्य कर्तव्य मंदिरों और हिंदू देवी-देवताओं से संबंधित जमीनों की रक्षा करना होता है. अपना काम करने के बजाय उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के नाम का अपमान किया है.

रेवंत रेड्डी से टी राजा सिंह के सवाल

उन्होंने कहा कि मैं हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं. एक समय था जब आप भी ABVP में काम करते थे. आपने भी अपनी जिंदगी में कई बार जय श्री राम का नारा लगाया होगा. जय श्री राम के नारे में अपार शक्ति होती है. इस नारे को लगाने से हिंदुओं को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है. हम इस नारे का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करते. हम इसे सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति के लिए लगाते हैं तो फिर आपको और कांग्रेस पार्टी को इस पवित्र नारे से क्या दिक्कत है?

कांग्रेस को घेरते हुए टी राजा सिंह ने पूछा कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने आपको प्रधानमंत्री और भगवान श्री रामचंद्र के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां करने का निर्देश दिया था? क्या कांग्रेस आलाकमान ने एंडोमेंट मंत्री कोंडा सुरेखा से ये बातें कहने को कहा था? मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आप राज्य के मुखिया हैं और आपको इसका जवाब देना ही होगा.

मंत्री को निलंबित करने की मांग

उन्होंने आगे कहा कि अगर आप (सीएम) उनकी बातों से सहमत नहीं हैं तो आपको तुरंत इस मंत्री को निलंबित कर देना चाहिए. उन्हें अभी इसी वक्त अपने मंत्रिमंडल से हटा दीजिए जिस व्यक्ति को भगवान का सम्मान करना नहीं आता और जो भगवान राम के पवित्र नारे का अपमान करता है, उसे एंडोमेंट मंत्री के पद पर बने रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है.

तेलंगाना में मंदिरों को तोड़ा जा रहा- टी राजा सिंह

टी राजा सिंह ने कहा कि आज पूरे तेलंगाना में कई मंदिरों को तोड़ा जा रहा है. हिंदू भक्तों द्वारा दिए गए भारी दान के बावजूद मंदिरों का विकास या रखरखाव नहीं किया जा रहा है बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक क्षेत्रों में एंडोमेंट विभाग से संबंधित जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है. वहां प्राचीन मंदिरों को ढहाया जा रहा है लेकिन आपकी सरकार को इन गंभीर मुद्दों की कोई परवाह नहीं है. आपको तो बस अपना कमीशन इकट्ठा करने की फिक्र है. आज यह साबित हो गया है कि कोंडा सुरेखा एक बेहद भ्रष्ट मंत्री हैं. कई लोग पहले ही उन पर तरह-तरह के गंभीर आरोप लगा चुके हैं.

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