तेलंगाना के मेडचल जिले के कीसरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपल्ली गांव में बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) की देर रात अज्ञात उपद्रवियों ने एक हनुमान प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में गहरा रोष और आक्रोश फैल गया है. यह घटना धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का गंभीर प्रयास मानी जा रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उपद्रवियों ने मंदिर परिसर में स्थापित भगवान हनुमान की प्रतिमा के बाएं हाथ और उनकी प्रतिष्ठित गदा को भी तोड़ दिया. सुबह जब स्थानीय निवासी और भक्तगण मंदिर पहुंचे तो उन्हें इस बात की जानकारी हुई. भक्त मंदिर में प्रतिमा की दुर्दशा को देखकर काफी हैरान हुए और तुरंत इसकी सूचना कीसरा पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी.

सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही पुलिस

कीसरा थाना के इंस्पेक्टर ए. अंजनेयुलु ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि हम इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं. हम आस-पास के सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और इसमें कौन-कौन शामिल है. पुलिस इंस्पेक्टर के अनुसार पत्थर में पहले से मौजूद दरारों के कारण भी इस तरह की घटना हो सकती है.

पुलिस ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील

कीसरा थाना के इंस्पेक्टर ए. अंजनेयुलु ने कहा कि मैं नागरिकों से अपील करता हूं कि इस मामले को सांप्रदायिक न बनाएं और शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस की सहायता करें. अगर उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी है तो वे बिना किसी हिचकिचाहट पुलिस को साझा करें.

उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी. वर्तमान में पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और स्थानीय लोगों ने शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया है और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है.

