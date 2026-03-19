Telangana: प्रेम संबंध में दरार बनी मौत की वजह! बॉयफ्रेंड ने महिला की पीट-पीटकर ले ली जान

Telangana News: तेलंगाना के मेडक जिले के कोडापाक क्षेत्र में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. 35 साल की सुलोचना, जो अपने पति की मौत के बाद मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही थी. उसकी हत्या उसके करीबी साथी ने साजिश रचकर कर दी.

जानकारी के मुताबिक, सुलोचना की कुछ समय पहले उसी इलाके के रहने वाले राजू से मुलाकात हुई थी. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उनका रिश्ता शादी से परे संबंध में बदल गया. राजू अक्सर सुलोचना के घर आता-जाता था और दोनों पति-पत्नी की तरह समय बिताते थे.

सुलोचना को रास्ते का रोड़ा मानने लगा राजू

इसी दौरान राजू की मुलाकात अपने साथ काम करने वाली एक अन्य महिला पुली से हुई, जिससे वह भी करीब हो गया. जब सुलोचना को इस बारे में पता चला तो उसने राजू से इस रिश्ते को खत्म करने को लेकर विरोध किया. इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद बढ़ने लगा.

बताया जा रहा है कि राजू पुली के साथ रहना चाहता था और सुलोचना को अपने रास्ते का रोड़ा मानने लगा. इसके बाद उसने सुलोचना को रास्ते से हटाने की साजिश रची. 10 मार्च की रात उसने सुलोचना को बहाने से अपने साथ लिया और पुली को भी मोटरसाइकिल पर बैठाकर नागसनपल्ली पुल के पास एक सुनसान इलाके में ले गया.

राजू और पुली ने मिलकर सुलोचना पर हमला किया

बता दें कि वहां तीनों ने साथ बैठकर शराब पी, जिसके बाद राजू और पुली ने मिलकर सुलोचना पर हमला कर दिया. दोनों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को वहीं फेंक दिया और फरार हो गए. इधर, सुलोचना के बेटे राजेश ने मां के लापता होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

जांच के दौरान पुलिस को नागसनपल्ली पुल क्षेत्र से सुलोचना का शव बरामद हुआ, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसके आधार पर राजू और पुली की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में दोनों ने हत्या की वारदात को स्वीकार कर लिया.