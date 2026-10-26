तेलंगाना: पति की यूक्रेन हमले में हुई थी मौत, पत्नी ने नहीं छोड़ी उम्मीद, अब भारत आएगा शव

तेलंगाना के रहने वाले अविलाला सुदर्शन गौड़ की यूक्रेन में रूसी मिसाइल अटैक में मौत हो चुकी है. अब उनके शव को वापस भारत लाया जा रहा है. मृतक सुदर्शन की पत्नी वी भार्गवी पिछले दो महीने से तेलंगाना सरकार के अधिकारियों के सामने गुहार लगाती रहीं. ऐसे में अब उनकी कोशिशें रंग लाई.

42 साल के सुदर्शन को सड़क मार्ग से यूक्रेन से पोलैंड लाया जा रहा है. इसके बाद कुछ दिनों में शव को हवाई मार्ग से हैदराबाद लाया जाएगा.

तेलंगाना सरकार की एनआरआई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष मंधा भीम रेड्डी ने कहा है कि गौड़ का पार्थिव शरीर 31 अक्टूबर तक उनके पैतृक गांव हसनबाद पहुंच जाएगा.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुदर्शन के चचेरे भाई ने कहा है कि फैमिली प्रेशर के चलते सुदर्शन काम ढूंढने यूक्रेन चले गए थे. इससे पहले वह जगतियाल जिले में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम किया करते थे.

बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाने यूक्रेन गए थे

सुदर्शन की दो बेटियों हैं. इन्हीं की पढ़ाई का खर्च उठाने में मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा था. बड़ी बेटी कॉलेज में है, वहीं छोटी बेटी इंटरमीडिएट के दूसरे साल में हैं. वह अपनी मां के इलाज का खर्च भी उठा रहे थे, वह पेट की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं. उनकी कमाई खर्चों को पूरा करने के लिए काफी नहीं थी, इस वजह से उन्हें यूक्रेन में नौकरी का प्रस्ताव मिला. इसमें उन्हें भारत में होने वाली कमाई से तीन गुना ज्यादा वेतन मिलने वाला था. उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया.

चचेरे भाई का कहना है कि सुदर्शन 1 मई को चले गए थे. इससे पहले कभी भी वो इस जिले से बाहर नहीं गए थे. वह कीव में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे थे. 1 सितंबर को ड्रोन मिसाइल गिराई गईं, उसमें 13 लोग मारे गए. कंपनी ने सिर्फ घटना की जानकारी दी. लेकिन पार्थिव शरीर लाने के लिए किसी तरह का इंतजाम नहीं किया. इधर, भारतीय दूतावास का कहना है कि शव वापस लाने में 6 लाख का खर्च आएगा.

31 अक्टूबर तक भारत आ जाएगा पार्थिव शरीर

मृतक की पत्नी ने कई बार राजधानी हैदराबाद के चक्कर लगाए. आखिर में 11 अक्टूबर को सीएम प्रवासी प्रजावाणी से संपर्क किया. इसके बाद यहां के राज्य नोडल अधिकारी के विद्यासागर और मुख्यमंत्री ओएसडी वेमुला श्रीनिवासुलु ने कीव में भारतीय दूतावास से संपर्क किया. शव वापस लाने की कोशिशें शुरू हुईं.

एक अधिकारी ने कहा है कि मिसाइल हमले की जांच में देरी हुई. इस वजह से शव लाने की प्रक्रिया में भी देरी हुई है. इस मामले में एक आपराधिक केस दर्ज किया गया है.

अधिकारी ने बताया कि तेलंगाना सरकार ने हस्तक्षेप किया. यूक्रेन में भारतीय दूतावास से शव को वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया.

24 अक्टूबर को, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD-राजनीतिक) के प्रधान सचिव अहमद नदीम ने यूक्रेन में भारत के राजदूत अंजनी कुमार को एक जरूरी संदेश भेजकर मदद मांगी.

इसके बाद यह मामला सुलझ गया. शव के 31 अक्टूबर तक पहुंचने की उम्मीद है. फिर अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव तक शव को पहुंचाया जाएगा.