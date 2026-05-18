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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana News: नो-पार्किंग में खड़ी कार और एक पल की लापरवाही... ड्यूटी पर जा रही नर्स की दर्दनाक मौत, जानें कैसे हुआ हादसा

Telangana News: नो-पार्किंग में खड़ी कार और एक पल की लापरवाही... ड्यूटी पर जा रही नर्स की दर्दनाक मौत, जानें कैसे हुआ हादसा

Telangana News: पुलिस ने कार के मालिक और दरवाज़ा खोलने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, लापरवाही और तेज़ी से गाड़ी चलाने के कारण मौत होने से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

By : मोहसिन अली | Updated at : 18 May 2026 06:23 PM (IST)
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तेलंगाना के महबूबनगर शहर की व्यस्त मारलू सड़क पर सोमवार (18 मई) सुबह एक हादसे में 45 साल की स्टाफ नर्स प्रिसिला की जान चली गई. पीड़ित महिला, ज़िला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी थी, वे सुबह स्कूटी से ड्यूटी पर जा रही थीं, तभी रास्ते में एक कार का दरवाजा अचानक खुल गया, जिससे हादसा हो गया. 

वह 'ब्राइट स्कूल' के पास से गुज़र रही थीं - जो उनके काम करने की जगह से महज़ कुछ सौ मीटर दूर था, तभी सड़क किनारे खड़ी एक कार का दरवाज़ा अचानक खुल गया और प्रिसिला की स्कूटी सीधे दरवाज़े से जा टकराई, और वह ज़ोर से सड़क पर जा गिरीं. इस टक्कर से उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं.

हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार कुछ ही देर पहले पार्क की गई थी, और अंदर बैठे व्यक्ति ने आने-जाने वाले ट्रैफिक को देखे बिना ही दरवाज़ा खोल दिया. दरवाज़ा पूरी तरह से स्कूटी के रास्ते में खुल गया, जिससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. प्रिसिला को जल्दबाज़ी में उसी सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहाँ वह काम करती थीं, लेकिन उनके दिमाग को इतनी ज़्यादा चोट पहुँच चुकी थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका.

उनके अपने सहकर्मियों ने, जिन्होंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन चोटों की वजह से दो घंटे के भीतर ही उनकी मौत हो गई. पूरे अस्पताल के स्टाफ में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि जिस नर्स ने अनगिनत मरीज़ों की देखभाल की थी, वह खुद किसी की एक पल की लापरवाही का शिकार बन गई.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

महबूबनगर ट्रैफिक पुलिस ने कार के मालिक और दरवाज़ा खोलने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, लापरवाही और तेज़ी से गाड़ी चलाने के कारण मौत होने से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. शुरुआती जाँच में पता चला है कि ड्राइवर ने स्कूल के पास 'नो-पार्किंग ज़ोन' में कार पार्क की थी, जिससे उसकी लापरवाही और भी बढ़ गई. कार को ज़ब्त कर लिया गया है, और पुलिस कार के मालिक से पूछताछ कर रही है ताकि उस व्यक्ति की पहचान की जा सके जो इस घटना के लिए ज़िम्मेदार है.

इस दुखद घटना से स्थानीय निवासियों और यात्रियों में गुस्सा भड़क उठा है, जो लंबे समय से मारलू इलाके में बेतरतीब पार्किंग और सड़क सुरक्षा नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की शिकायत करते आ रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि वे स्कूल ज़ोन के पास स्पीड ब्रेकर और चेतावनी वाले संकेत (साइनबोर्ड) लगवाएं, और पार्किंग नियमों को सख्ती से लागू करें. प्रिसिला अपने पति और कॉलेज जाने वाले दो बच्चों को पीछे छोड़ गई हैं, जो इस समय गहरे सदमे में हैं. 

यह भी पढ़ें : फ्री बस यात्रा और आशा वर्कर्स की सैलरी में इजाफा... शपथ लेते ही सतीशन सरकार ने लिए ये बड़े फैसले

Published at : 18 May 2026 06:23 PM (IST)
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