एक अजीब और पहले कभी न हुई घटना, जिसकी चर्चा अब पूरे राज्य में हो रही है. तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में गैस सिलेंडर ले जा रही गाड़ी को पूरी तरह से VIP-स्टाइल सुरक्षा एस्कॉर्ट दिया गया. यह अजीब नज़ारा पेद्दा मुप्पारम गांव में देखने को मिला, जिससे वहां के लोग हैरान रह गए साथ ही मजे भी लेने लगे.

आम तौर पर पुलिस जीप और हथियारबंद जवानों के साथ ऐसी बड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं नेताओं, सरकारी अधिकारियों या VVIPs के लिए होती हैं, लेकिन यहां पुलिस एस्कॉर्ट एक साधारण लॉरी को दिया गया था, जो खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर ले जा रही थी. सूत्रों के अनुसार यह अनोखी सुरक्षा देने का फ़ैसला स्थानीय अधिकारियों ने खास खुफिया जानकारी मिलने के बाद लिया था.

अधिकारियों को सता रहा था लूट का डर

अधिकारियों को कथित तौर पर डर था कि रास्ते में गैस सिलेंडरों की लूट हो सकती है. आस-पास के इलाकों में हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां सिलेंडर से लदी गाड़ियों को बदमाशों ने निशाना बनाया और फिर उन सिलेंडरों को ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमतों पर बेच दिया. जिले के कई हिस्सों में घरेलू गैस सिलेंडरों की चल रही कमी के बीच, ब्लैक मार्केट में इनकी मांग काफ़ी बढ़ गई है. ऐसी में लूट की कोशिश को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाया.

सड़क चौराहों पर लगी लोगों की भीड़

यह पूरा ऑपरेशन 2 सब-इंस्पेक्टरों की सीधी देखरेख में किया गया. एक काफ़िला बनाया गया, जिसमें गैस सिलेंडर वाली गाड़ी को दो पुलिस जीपों के ठीक बीच में चलाया गया. एक जीप आगे चल रही थी और दूसरी पीछे. हथियारबंद पुलिस कांस्टेबल पूरी यात्रा के दौरान काफ़िले के साथ रहे. एक आम गाड़ी को पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ एस्कॉर्ट होते देखने के लिए कई सड़क चौराहों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

इस असाधारण सुरक्षा व्यवस्था ने पूरे राज्य में बहस छेड़ दी है. यह सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस को गैस सिलेंडरों की रोज़मर्रा की सप्लाई की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी. विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि ज़िले में सिलेंडरों की कमी इतनी गंभीर हो गई है कि प्रशासन को अब लूट का डर सता रहा है, जो अपने आप में सरकार की नाकामियों का एक बड़ा सबूत है.

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