तेलंगाना में मुआवजे के लिए चक्कर काट रही महिला से बदसलूकी का आरोप, पुलिस हिरासत में आरोपी
Telangana Police: घटना के बाद महिला ने औपचारिक रूप से अधिकारियों से संपर्क किया और कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई है. वहीं, इस मामले की जानकारी जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी दी गई.
- सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक आचरण पर उठी चिंताएं।
तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के एक सरकारी कार्यालय में कथित अनुचित व्यवहार की शिकायत के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं हैं. एक महिला, जो सरकारी मदद के लिए कार्यालय आई थी, ने एक कर्मचारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है. यह घटना इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर हुई, जिसके बाद महिला के रिश्तेदारों और कर्मचारी के बीच कहासुनी हो गई. अधिकारियों के दखल और उसके बाद पुलिस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक आचरण और जवाबदेही से जुड़ी चिंताओं पर सबका ध्यान गया.
यह विवाद इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट में शुरू हुआ, जहां परवतगिरी गांव की एक महिला जमीन के मुआवजे से जुड़े एक मामले के सिलसिले में बार-बार आ रही थी. स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वह अपने लंबित मामले से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर लगा रही थी. ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान, राजस्व विभाग में काम करने वाले एक अटेंडेंट ने कथित तौर पर उसके साथ अनुचित व्यवहार किया.
महिला के परिजनों और अधिकारियों के बीच जमकर हंगामा
इस आरोप ने जल्द ही महिला के परिवारवालों और आसपास मौजूद अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जैसे ही घटना की खबर फैली, लोगों की भावनाएं भड़क उठीं और दोनों पक्षों के बीच जोरदार कहासुनी हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब महिला के रिश्तेदारों ने कथित दुर्व्यवहार को लेकर कर्मचारी का सामना किया, तो स्थिति और बिगड़ गई. इस कहासुनी से कार्यालय परिसर में तनाव पैदा हो गया और वहां मौजूद अधिकारियों और आगंतुकों का ध्यान इस ओर गया.
घटना के बाद, महिला ने औपचारिक रूप से अधिकारियों से संपर्क किया और कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई. इस मामले की जानकारी जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी दी गई. सूत्रों ने बताया कि शिकायत में अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए गए थे और संबंधित कर्मचारी के आचरण की तत्काल जांच की मांग की गई थी. इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने आरोपों का संज्ञान लिया.
मामले में स्थानीय पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
इसके बाद मामले में पुलिस ने दखल दिया और शिकायत के आधार पर शुरुआती कार्रवाई शुरू की. आरोपों में नामित कर्मचारी को जांच प्रक्रिया के तहत पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि तथ्यों का पता लगाने और घटना के आसपास की परिस्थितियों को समझने के लिए आगे की जांच की जाएगी. इस घटना में शामिल लोगों और संभावित गवाहों के बयान भी जांच का हिस्सा होंगे.
सरकारी कार्यालयों में लोगों के अनुभव और कर्मचारियों के आचरण पर छिड़ी चर्चा
सरकारी दफ्तरों में अपने काम के लिए आने वाले नागरिकों के अनुभवों और सार्वजनिक संस्थानों के भीतर पेशेवर आचरण बनाए रखने के महत्व पर चर्चा छेड़ दी है. कई पर्यवेक्षकों ने टिप्पणी की कि सरकारी कार्यालयों से यह उम्मीद की जाती है कि वे सभी आगंतुकों, विशेष रूप से प्रशासनिक मामलों में मदद चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करें.
अधिकारी अभी भी शिकायत की जांच कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों पर निर्भर होने की उम्मीद है. इस मामले ने स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और अधिकारी आरोपों की जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते इस मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है.
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Source: IOCL