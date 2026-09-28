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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना: खैरताबाद विधायक अयोग्य घोषित, जल्द होगा उपचुनाव

तेलंगाना: खैरताबाद विधायक अयोग्य घोषित, जल्द होगा उपचुनाव

खैरताबाद के विधायक बने रहते हुए 2024 में सिकंदराबाद से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नागेन्द्र के अयोग्य घोषित हो जाने के बाद खैराताबाद सीट को विधानसभा ने खाली घोषित कर दिया है.

Written By : मोहसिन अली |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 28 Sep 2026 08:21 PM (IST)
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तेलंगाना विधानसभा ने एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सदस्य के अयोग्य घोषित होने के बाद खैरताबाद विधानसभा सीट खाली हो गई है. यह गजट विधानसभा सचिव ने जारी किया है. अब चुनाव आयोग के लिए इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराना संभव हो सकेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने नागेन्द्र की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें दलबदल विरोधी कानून के आधार पर अयोग्य ठहराया गया था. नतीजतन, मौजूदा विधायक की अयोग्यता 23 अप्रैल से लागू हो गई है.

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BRS विधायक रहते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा

हाई कोर्ट ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें नागेन्द्र को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि वह 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीख से ही अयोग्य हो गए थे, जब उन्होंने BRS विधायक रहते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था. कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया. निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के अयोग्य घोषित होने के गजट नोटिफिकेशन के साथ ही यह सीट खाली हो गई.

BRS और BJP ने अयोग्यता के लिए याचिका दायर की थी

नागेन्द्र, जिन्होंने 2023 के चुनावों में BRS के टिकट पर खैरताबाद विधानसभा सीट जीती थी, कांग्रेस में शामिल हो गए थे और खैरताबाद के विधायक बने रहते हुए 2024 में सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे. BRS और BJP ने उनकी अयोग्यता के लिए याचिका दायर की थी और उनके विधायक बने रहने के अधिकार को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने उन्हें उस तारीख से विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराया जब उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था.

चुनाव आयोग जल्द करेगा उपचुनाव का ऐलान

नागेन्द्र की अयोग्यता कांग्रेस के लिए एक झटका होगी, जिसे आगामी विधानसभा चुनावों में इस सीट को बनाए रखने की उम्मीद थी. BRS, जिसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, संभवतः एक मजबूत उम्मीदवार के साथ इस सीट के लिए चुनाव लड़ेगी, जबकि BJP, जिसने भी उनके विधायक बने रहने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, वह भी चुनाव लड़ सकती है. चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है.

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Published at : 28 Sep 2026 08:21 PM (IST)
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