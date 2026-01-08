Hyderabad Crime News: संक्रांति पर्व के आते ही तेलंगाना में हैदराबाद के भाग्यनगर के आकाश में पतंगों की रौनक बढ़ जाती है, लेकिन इस उत्साह के बीच शहर की पुलिस ने खतरनाक और प्रतिबंधित चीनी मांझा के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए इसे बेचने वालों पर नकेल कस दी है. पुलिस ने शहर में कई जगहों पर छापेमारी कर करीब 1.24 करोड़ रुपये मूल्य का अवैध चीनी मांझा जब्त किया है.

शहर में जोरदार छापेमारी, 103 केस दर्ज

चीनी मांझा मनुष्यों, पक्षियों और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. यह नायलॉन और कांच के चूरे से बना होता है, जिससे गंभीर चोटें और कई बार मौत तक हो जाती है. शहर में चीनी मांझा की बिक्री पर पुलिस से की गई छापेमारी सनसनीखेज रही. इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 103 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 143 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुल 5,226 मांझा बाबिन जब्त किए गए हैं.

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज मामलों का विवरण इस प्रकार है. साउथ वेस्ट जोन में सबसे ज्यादा 34 मामले दर्ज किए गए हैं. साउथ जोन में 27 मामले दर्ज किए गए, जबकि ईस्ट जोन में 18 मामले दर्ज किए गए. साउथ ईस्ट जोन में 9 मामले, सेंट्रल, नॉर्थ, वेस्ट जोन में कुल 15 मामले दर्ज किए गए. इस बड़े ऑपरेशन में हैदराबाद सिटी टास्क फोर्स ने अहम भूमिका निभाई. टास्क फोर्स के नेतृत्व में ही 67 मामले दर्ज किए गए, जबकि 87 लोगों को गिरफ्तार कर 6.78 लाख रुपये का माल जब्त किया गया.

सीपी सज्जनार की चेतावनी

8 जनवरी को आयोजित एक प्रेस मीट में, हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसे खुशी से मनाना चाहिए, लेकिन यह उत्सव किसी और की जान के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए. उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने पहले ही पर्यावरण और जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले इस सिंथेटिक धागे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.

उन्होंने इस बात पर गुस्सा व्यक्त किया कि प्रतिबंध लागू होने के बावजूद, कुछ व्यापारी गुप्त रूप से इस मांझा को बेच रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई चीनी मांझा बेचता है, अवैध रूप से परिवहन करता है या गोदामों में संग्रहीत करता है तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं व्यापारी

पुलिस ने पाया है कि दुकानों में छापेमारी तेज होने के बाद, कुछ अवैध व्यापारी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं. कमीशन ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले लेनदेन को रोकने के लिए 24 घंटे विशेष निगरानी स्थापित की गई है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई ऑनलाइन मांझा खरीदता या बेचता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

चीनी मांझा के निर्माण में प्लास्टिक, कांच के टुकड़े और धातु कोटिंग का उपयोग किया जाता है. सज्जनार ने चिंता व्यक्त की कि इस धातु कोटिंग के कारण, पतंग उड़ाते समय धागा बिजली के तारों को छू सकता है, जिससे बच्चे को बिजली का झटका लगने का खतरा होता है. इसलिए, उन्होंने माता-पिता से जिम्मेदारी से काम करने और बच्चों को खतरनाक चीनी मांझा के बजाय हमारे पारंपरिक सूती धागे देने का आग्रह किया.

पुलिस को जानकारी देने का सुझाव

कमिश्नर ने लोगों से इस अवैध बिक्री को रोकने में अपना योगदान देने की अपील की. उन्होंने अनुरोध किया कि यदि कहीं भी चीनी मांझा की बिक्री हो रही है तो तुरंत डायल 100 या 9490616555 नंबर पर सूचना दें.