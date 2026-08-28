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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापुलिस इंस्पेक्टर पर लगा पत्रकार से मारपीट का आरोप! तेलंगाना में घटना का वीडियो वायरल

पुलिस इंस्पेक्टर पर लगा पत्रकार से मारपीट का आरोप! तेलंगाना में घटना का वीडियो वायरल

तेलंगाना के सूर्यपेट जिले के कोदाडा में पुलिस इंस्पेक्टर पर प्रदर्शनकारी और पत्रकार से मारपीट का आरोप लगा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 28 Aug 2026 05:31 PM (IST)
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तेलंगाना के सूर्यपेट जिले के कोदाडा शहर में गुरुवार को पुलिस इंस्पेक्टर पर एक प्रदर्शनकारी और पत्रकार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया.

यह मामला कोदाडा के 32वें वार्ड का बताया जा रहा है. यहां स्थानीय निवासी मंडला उपेंडर और कुछ अन्य लोग एक ‘डब्बा कोट्टू’ यानी गेमिंग शेड को अचानक हटाए जाने का विरोध कर रहे थे. लोगों का कहना था कि इस शेड से कई परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई थी.

प्रदर्शनकारी को धक्का देने का आरोप

प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर शिवशंकर पर मंडला उपेंडर के साथ मारपीट करने और उन्हें सड़क पर धक्का देने का आरोप लगाया गया है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठाए. इसी दौरान एक पत्रकार भी मौके पर पहुंचा और अपने मोबाइल फोन से घटना की रिकॉर्डिंग करने लगा. आरोप है कि इंस्पेक्टर ने पत्रकार के साथ भी मारपीट की और मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने से रोकने की कोशिश की. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के व्यवहार को लेकर लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है.

महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन

घटना के बाद इलाके की महिलाओं ने भी पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने इंस्पेक्टर के व्यवहार को गलत बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. स्थानीय लोगों का कहना है कि गेमिंग शेड को हटाने से पहले उन्हें उचित जानकारी और जवाब दिया जाना चाहिए था. उनका दावा है कि इस शेड से कई लोगों की आमदनी जुड़ी हुई थी.

पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

घटना के बाद कोदाडा इलाके में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं. नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने मामले की जांच की मांग की है. पत्रकार संघ ने भी मीडियाकर्मी के साथ कथित मारपीट की निंदा की है और संबंधित अधिकारियों से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है. फिलहाल कोदाडा पुलिस की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई शिकायत या मामला दर्ज किया गया है या नहीं. घायल प्रदर्शनकारी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाने की जानकारी है. घटना के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है और तनाव का माहौल बना हुआ है.

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Published at : 28 Aug 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Police Inspector POLICE TELANGANA
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