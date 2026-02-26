हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana Marriage: ‘मिरर इमेज’ शादी! जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों को एक ही मुहूर्त में पहनाया मंगलसूत्र

Telangana Marriage: तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में जुड़वां भाइयों विजय-विनय ने जुड़वां बहनों कीर्तना-कीर्ति से एक ही मुहूर्त में शादी की. यह अनोखी डबल शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 10:25 AM (IST)
तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के घनपुर और डेमी कलान गांवों में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जो लंबे समय तक याद रहेगा. मचरेड्डी मंडल के घनपुर गांव के जुड़वां भाई विजय और विनय ने ताडवई मंडल के डेमी कलान गांव की जुड़वां बहनों कीर्तना और कीर्ति के साथ एक ही शुभ मुहूर्त में विवाह कर लिया. चारों एक जैसे दिखने वाले युवक-युवतियों की यह डबल शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई. दोनों जोड़ों ने एक ही मंच पर बगल में बैठकर सारी पारंपरिक रस्में एक साथ निभाईं.

जब समारोह शुरू हुआ तो मंडप को खूबसूरत फूलों और रोशनियों से सजाया गया था. दोनों जोड़ियां पारंपरिक कपड़ों में सजी-धजी, बिल्कुल मैचिंग लुक के साथ दिख रही थीं. विजय-कीर्तना और विनय-कीर्ति की जोड़ी इतनी मिलती-जुलती थी कि मेहमान बार-बार भ्रम में पड़ जाते थे. कौन सा भाई किस बहन के साथ है, यह पहचानना नामुमकिन हो रहा था. मंत्रोच्चारण की आवाज के साथ हंसी-खुशी का माहौल बना रहा. मैं वहां मौजूद था और देखा कि हर कोई इस अनोखे नजारे को कैमरे में कैद कर रहा था.

शादी में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

दोनों गांवों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे. घनपुर और डेमी कलान के बीच यह रिश्ता सिर्फ दो परिवारों को नहीं जोड़ रहा था बल्कि पूरे समुदाय को एकजुट कर रहा था. गांववाले कह रहे थे कि ऐसी शादी पहले कभी नहीं देखी. बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब इस खुशी में शामिल होने के लिए उत्सुक थे. परिवार वालों ने बताया कि यह मिलन भाग्य का खेल था. दोनों परिवारों के बीच पहले से अच्छे संबंध थे और यह शादी दोनों गांवों की खुशी को दोगुना कर गई.

शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल

इस शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए. लोग इसे ‘मिरर इमेज शादी’ बता रहे हैं और तारीफों के पुल बांध रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि यह देखकर लगता है जैसे कोई फिल्म का सीन हो. तेलंगाना के इस इलाके में जुड़वां भाई-बहनों का ऐसा विवाह बहुत दुर्लभ माना जाता है. देश में पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं लेकिन कामारेड्डी जैसे छोटे इलाके में यह पहला बड़ा मौका है. ऐसे संयोग दुनिया भर में लाख में एक ही होते हैं और यह रिश्ता परिवारों के बीच गहरे बंधन बनाने वाला साबित हो रहा है.

कामारेड्डी जिले के लोगों में खुशी

यह घटना स्थानीय परंपराओं को नई ऊर्जा दे गई है. यह दिखाता है कि प्रेम और रिश्ते कैसे पूरे समुदाय को मजबूत बनाते हैं. दो गांवों के बीच यह नया बंधन आने वाले समय में और मजबूत संबंध बनाएगा. समारोह में शामिल हर व्यक्ति इस खुशी को अपने साथ लेकर लौटा. कामारेड्डी जिले के लिए 22 फरवरी 2026 एक विशेष दिन साबित हुआ जहां चारों तरफ खुशी का माहौल छाया रहा. यह यादगार पल अब पूरे जिले की कहानी बन चुका है.

Published at : 26 Feb 2026 10:25 AM (IST)
