तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और रेवंत रेड्डी के लिए जीत बहुत अहम मानी जा रही है. इस सीट पर हाल ही में हुए एबीवीपी चुनाव में एनएसयूआई हार गई थी और एबीवीपी ने जीत दर्ज की थी. इसी वजह से जुबली हिल्स उपचुनाव को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है.

इस बार उपचुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के बीच है. कांग्रेस की तरफ से नवीन यादव, बीआरएस की तरफ से मंगती सुनीता गोपीनाथ और बीजेपी की तरफ से दीपक रेड्डी मैदान में हैं. मंगती सुनीता को बीआरएस ने इसलिए उम्मीदवार बनाया है क्योंकि वह मंगती गोपीनाथ की पत्नी हैं, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में यही सीट जीती थी, लेकिन उनका निधन हो गया था.

क्या हैं सर्वे के आंकड़े?

चार अलग-अलग सर्वे (नगणना, स्टेट पोल्स, चाणक्य स्ट्रेटेजी, पीपल्स पल्स) में साफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस यहां बढ़त बनाए हुए है.

नगणना सर्वे: कांग्रेस 47%, बीआरएस 41%, बीजेपी 8%

स्टेट पोल्स: कांग्रेस 48.2%, बीआरएस 42.1%

चाणक्य स्ट्रेटेजी: कांग्रेस 46%, बीआरएस 41%, बीजेपी 6%

पीपल्स पल्स: कांग्रेस 48%, बीआरएस 41%, बीजेपी 6%

इन आंकड़ों से साफ है कि चारों सर्वे में कांग्रेस पहले नंबर पर है और बीआरएस दूसरे नंबर पर है. बीजेपी का वोट प्रतिशत काफी कम है.

रेवंत रेड्डी के लिए यह सीट जीतना क्यों जरूरी?

रेवंत रेड्डी के लिए यह सीट जीतना सम्मान और साख का सवाल है. इस बार AIMIM या असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया, जिससे मुस्लिम वोटर्स का समर्थन सीधे कांग्रेस की ओर गया. इससे कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है और संभावना है कि वे यह सीट अपने खाते में ले सकते हैं.

कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की होगी जीत?

नवीन यादव दो बार इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं. पहले एआईएमआईएम और फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अच्छा वोट शेयर हासिल किया था. अब कांग्रेस ने उन्हें पूरी जिम्मेदारी देते हुए चुनाव मैदान में उतारा है. चारों सर्वे में यही संकेत मिल रहा है कि नवीन यादव जीत की ओर हैं.