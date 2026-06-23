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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना में बड़ा सड़क हादसा, जयशंकर भूपालपल्ली DTO की मौत, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जताया दुख

तेलंगाना में बड़ा सड़क हादसा, जयशंकर भूपालपल्ली DTO की मौत, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जताया दुख

Road Accident in Telangana: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भूपालपल्ली के DTO वेंकन्ना के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देगी.

Written By : मोहसिन अली |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 23 Jun 2026 05:40 AM (IST)
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  • भूपालपल्ली में वाहन चेकिंग करते DTO को ट्रक ने टक्कर मारी।
  • DTO वेंकन्ना की मौके पर मौत; शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया।
  • पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, दुर्घटना की जांच जारी है।
  • मुख्यमंत्री-मंत्री ने दुख जताया, पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन।

तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली में सोमवार (22 जून, 2026) को एक सड़क हादसे में जिले के परिवहन अधिकारी (DTO) की मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब DTO और उनके स्टाफ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के बाहर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे. कोयले से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने DTO को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना घनपुर पुलिस स्टेशन इलाके में भूपालपल्ली-घनपुर हाईवे पर हुई.

मुख्यमंत्री ने DTO की मौत पर जताया दुख

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भूपालपल्ली के DTO वेंकन्ना के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देगी. मुख्यमंत्री ने संयुक्त आयुक्त (परिवहन) चंद्रशेखर गौड़ को इस घटना की विस्तृत जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.

पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल ले जाया गया शव

मृतक की पहचान महबूबाबाद जिले के मारिपेडा मंडल के रहने वाले बी. वेंकन्ना (45) के तौर पर हुई है. घनपुर के सब-इंस्पेक्टर बी. अशोक के मुताबिक, सोमवार (22 जून, 2026) की सुबह RTO स्टाफ और DTO वेंकन्ना ड्यूटी पर थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. 

वेंकन्ना का तबादला जगित्याल से जयशंकर भूपालपल्ली जिले में सिर्फ 20 दिन पहले ही हुआ था. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भूपालपल्ली जिला सरकारी अस्पताल ले जाया गया. SI ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है.

परिवहन मंत्री ने अधिकारी की मौत के बाद दिया आश्वासन

घटना के बाद भूपालपल्ली के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ए. संपत राव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. भूपालपल्ली शहर के बाहरी इलाके में हुई इस दुर्घटना के बारे में पता चलने पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की दुखद मौत पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार अपनी सरकारी ड्यूटी निभाते हुए जान गंवाने वाले ऑफिसर के परिवार को हर संभव मदद देगी. 

यह भी पढ़ेंः ओडिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा ने की आत्महत्या, परिवहन मंत्री के भतीजे पर उकसाने का आरोप

Published at : 23 Jun 2026 05:40 AM (IST)
Tags :
Revanth Reddy TELANGANA ROAD ACCIDENT Jayashankar Bhupalpally
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