तेलंगाना नगर निकाय चुनाव: नालगोंडा में रचा इतिहास, ट्रांसजेडर ने बड़ी-बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट को हराया

तेलंगाना नगर निकाय चुनाव: नालगोंडा में रचा इतिहास, ट्रांसजेडर ने बड़ी-बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट को हराया

Telangana Civic Polls: पिछले कई चुनावों में बड़े राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को विकास के नाम पर उतारते रहे हैं, लेकिन इस बार मतदाताओं ने पार्टी के झंडे के बजाए काम को प्राथमिकता दी.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Feb 2026 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के नालगोंडा जिले के चिट्याला नगर पालिका चुनाव में एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने सबको चौंका दिया. यहां वार्ड नंबर एक से निर्दलीय उम्मीदवार और ट्रांसजेंडर सुधाकर ने चुनाव परिणाम दिवस (जब वोटों की गिनती हुई) पर सभी बड़े राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की. सुधाकर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 109 वोटों के अंतर से हराया और साबित कर दिया कि जनता का विश्वास जीतने के लिए किसी जाति या लिंग की पहचान नहीं, बल्कि इरादों की सच्चाई जरूरी है.

कांग्रेस-सीपीएम, BJP समेत सभी उम्मीदवारों को हराया

चिट्याला नगर पालिका के वार्ड नंबर-1 एससी (जनरल) आरक्षित सीट थी, जहां चुनाव का माहौल बेहद गर्म था. सुधाकर ने निर्दलीय टिकट पर चुनाव लड़ा और सीधे जनता के बीच जाकर अपनी बात रखी. मीडिया रिपोर्ट्स और मौके पर मौजूद सूत्रों के मुताबिक, सुधाकर ने किसी खास पहचान की राजनीति नहीं की, बल्कि नगर पालिका के विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर जनता को विश्वास दिलाया.

परिणाम यह रहा कि कांग्रेस-CPM के संयुक्त उम्मीदवार, बीआरएस (BRS), भाजपा (BJP) और बसपा (BSP) जैसे दिग्गज दलों के उम्मीदवार सुधाकर के सामने पस्त हो गए. इस वार्ड में जहां कड़ा मुकाबला होने की भविष्यवाणी की गई थी, वहां जनता ने स्थापित पार्टियों के बजाय एक आम इंसान और उसके काम को चुना.

मेहनत और संघर्ष से तोड़ी समाज की मानसिकता

यह जीत सिर्फ एक सीट जीतने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाती है. अकसर ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सुधाकर ने अपनी मेहनत और लगन से यह मानसिकता तोड़ी है. पिछले कई चुनावों में बड़े राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को विकास के नाम पर उतारते रहे हैं, लेकिन इस बार मतदाताओं ने पार्टी के झंडे के बजाए काम को प्राथमिकता दी. सुधाकर ने प्रचार के दौरान सड़कें, सफाई और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं को ही अपना मुद्दा बनाया, जिसका असर मतदाताओं पर सीधा पड़ा.

सुधाकर की जीत लोकतंत्र की शक्ति का जीता जागता उदाहरण

इस जीत के पीछे 'क्यों' और 'कैसे' का जवाब यही है कि जब जनप्रतिनिधि जनता के दर्द को समझते हैं, तो समाज उन्हें कभी हाशिये पर नहीं छोड़ता. सुधाकर की सफलता यह भी दर्शाती है कि मतदाता अब भावनात्मक या जातिवादी राजनीति से ऊब चुके हैं और वे व्यावहारिक बदलाव चाहते हैं. अब जब सुधाकर पार्षद बनने जा रहे हैं, तो उनकी चुनौती यह होगी कि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करें. यह जीत न सिर्फ तीसरे लिंग के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि लोकतंत्र की शक्ति का भी एक जीता जागता उदाहरण है.

Published at : 13 Feb 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
BJP CONGRESS TELANGANA Telangana Civic Polls Chityala
