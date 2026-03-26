इस राज्य ने कर दिया बड़ा ऐलान, 89 लाख रुपये तक होगा कैंसर जैसी बीमारियों में फ्री इलाज

तेलंगाना में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोग्यश्री योजना के अंतर्गत चिकित्सा सहायता की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर ₹89 लाख कर दिया है. यह फैसला सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए. इसी सोच के तहत आरोग्यश्री योजना को और मजबूत किया गया है.

89 लाख रुपये तक फ्री इलाज

राजीव आरोग्यश्री ट्रस्ट के माध्यम से संचालित इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है. पहले इस योजना के तहत सहायता राशि सीमित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹89 लाख कर दिया गया है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी राहत मिलेगी.

सरकार के अनुसार, इस फैसले से विशेष रूप से हृदय रोग, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट और अन्य जटिल बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा. इन बीमारियों के इलाज में लाखों रुपये खर्च होते हैं, जो आम परिवार के लिए संभव नहीं होता. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ किया जाए ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी को परेशानी न हो. साथ ही अस्पतालों की निगरानी को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है.

इन अस्पतालोंं में फ्री इलाज की सुविधा

आरोग्यश्री योजना के तहत राज्य के हजारों सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है. मरीजों को जांच, दवाइयां और सर्जरी तक का पूरा खर्च सरकार वहन करती है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह भी आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) के जरिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि किसी भी मरीज का इलाज अधूरा न रह जाए.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से न केवल स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी, बल्कि गरीब परिवारों पर आर्थिक दबाव भी काफी हद तक कम होगा. कुल मिलाकर, यह पहल मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की जनकल्याणकारी सोच और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो तेलंगाना की जनता के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है.

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