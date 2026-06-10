हैदराबाद में बारिश ही बनी काल, पानी में उतरा करंट, किशोर और उसे बचाने आए ऑटो ड्राइवर की मौत

हैदराबाद के पुराने शहर इलाके के चंद्रयानगुट्टा में मॉनसून की पहली बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से दो लोगों की मौत हो गई. बारिश के पानी में बिजली का करंट होने से हुए इस चौंकाने वाले हादसे ने स्थानीय लोगों के मन में बिजली से जुड़ी सुरक्षा और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के उपायों को लेकर चिंता पैदा कर दी है.

बांडलागुडा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आर. देवेंद्र के अनुसार, 15 साल का जाफर चंद्रयानगुट्टा एक्स रोड पर शेयरिंग ऑटो से उतरा. तेज बारिश में कुछ दूर चलने के बाद, वह सड़क पर जमा बारिश के पानी में उतरा, जिससे उसे बिजली का झटका लगा. माना जा रहा है कि बिजली के खंभे की अर्थिंग तार से लीक हुई बिजली पानी में आ गई थी और उसे छूते ही लड़का गीली सड़क पर गिर पड़ा.

इस दुखद घटना को देखने वाले ऑटो ड्राइवर अफरोज ने पीड़ित को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ. सड़क पर जमा बारिश के पानी में बिजली का झटका लगने से लड़का तुरंत बेहोश हो गया. यह देखकर ऑटो ड्राइवर अफरोज मदद के लिए उसकी ओर दौड़े, लेकिन पानी में करंट लगने से वह भी सड़क पर गिर पड़े.

घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या बताया

इस दुखद घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. उन्होंने कहा कि इलाके में बारिश के पानी में खतरा छिपा हुआ था, इसलिए पीड़ितों को आने वाले खतरे का पता नहीं चल सका. स्थानीय लोगों ने मॉनसून के दौरान इलाके में बिजली के बुनियादी ढांचे की सही देखभाल और रखरखाव न होने का मुद्दा उठाया है. भारी बारिश के दौरान बिजली वितरण प्रणाली में किसी समस्या का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश का पानी ज़्यादातर खराबी को छिपा देता है.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, इलाके में बिजली का लीकेज हुआ था, जिससे सड़क पर जमा बारिश का पानी बिजली का कंडक्टर बन गया था. गीली सड़क की सतह के संपर्क में आते ही कुछ ही पलों में दोनों पीड़ितों की मौत हो गई. इस हादसे ने हैदराबाद के लोगों को उन इलाकों में सुरक्षा और सावधानी बरतने की ज़रूरत की याद दिलाई है जहाँ नियमित रूप से मॉनसून की बारिश होती है. उम्मीद है कि अधिकारी मौतों के कारणों की जांच करेंगे और इसके लिए ज़िम्मेदार किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई करेंगे.

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