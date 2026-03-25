तेलंगाना की स्टील फैक्ट्री में धमाका, कई मजदूर घायल, आसमान में उठता दिखा काले धुएं का गुबार

जिले के पारीगी मंडल स्थित लक्ष्मीदेवीपल्ली की एक स्टील कंपनी में बुधवार को अचानक हुए भीषण विस्फोट ने इलाके में दहशत फैला दी. चश्मदीदों के मुताबिक, फैक्ट्री के अंदर एक भट्टी (फर्नेस) अचानक तेज धमाके के साथ फट गई, जिसके बाद आसमान तक उठती आग की लपटें और घना काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया.

धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के गांवों तक इसकी आवाज सुनी गई. कुछ ही पलों में फैक्ट्री परिसर धुएं के गुबार से ढक गया, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हादसे में कई मजदूर घायल हुए हैं, हालांकि घायलों की संख्या को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

कंपनी मैनेजमेंट पर उठ रहे सवाल

घटना के बाद कंपनी प्रबंधन के रवैये पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों और मीडिया को फैक्ट्री के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे संदेह और गहरा गया है. कंपनी प्रबंधन ने इस पूरे मामले को हल्का बताते हुए दावा किया कि यह कोई बड़ा विस्फोट नहीं था, बल्कि एक लारी के टायर फटने की घटना थी.

लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने खुद तेज धमाका सुना और आग की ऊंची लपटें देखीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मामला साधारण नहीं है. लोगों का आरोप है कि कंपनी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है और हादसे की गंभीरता को कम करके दिखाया जा रहा है.

पूरे मामले में एसपी स्नेहा मेहरा ने क्या जानकारी दी?

इस पूरे मामले पर विकाराबाद एसपी स्नेहा मेहरा, IPS ने कहा कि पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया है. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है और सभी एंगल से जांच की जा रही है. एसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

एसपी स्नेहा मेहरा ने कहा, 'अभी किसी के घायल होने की जानकारी जुटाई जा रही है और आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है. साथ ही, कंपनी प्रबंधन द्वारा दिए गए बयान की भी जांच की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके.'

इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है, लेकिन अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस हादसे की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और यदि कंपनी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

फिलहाल, पूरे मामले पर सस्पेंस बना हुआ है क्या यह सच में मामूली टायर ब्लास्ट था या फिर एक बड़ा औद्योगिक हादसा जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है? जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएगा.

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